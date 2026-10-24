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LIVE – Cagliari-Bologna: è cominciato il match

La diretta testuale tra le due formazioni rossoblù valida per l’8^ giornata di Serie A.

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30 secondi fa

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Nicolò Casale titolare in -Cagliari-Bologna (©Damiano Fiorentini)
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Buongiorno dalla Unipol Domus di Cagliari, dove il Bologna giocherà in trasferta la gara della 8^ giornata di Serie A. Il derby rossoblù indirizzerà tanto delle prossime giornate del torneo delle due squadre: i cagliaritani devono riprendersi dalla scoppola di Monza, mentre i felsinei devono continuare il loro percorso di crescita dopo l’arrivo di Raffaele Palladino.

La cronaca di Cagliari-Bologna

15:00 Fischio d’inizio. Via a Cagliari-Bologna.

14:56 Ingresso in campo di Cagliari e Bologna.

14:05 Dall’altra parte poche sorprese nella formazione del Cagliari. Mina resta in panchina, al suo posto c’è capitan Deiola con Rodriguez al centro della difesa. Davanti, Massolin affianca Maldini.

14:01 Mister Raffaele Palladino continua la rivoluzione del suo Bologna. Il tecnico ripropone l’inedita difesa con Darmian e Casale accanto al braccetto sinistro che sarà Theate. In porta c’è ancora Skorupski. Davanti né Enem né Dovbyk, scelto Odgaard nel ruolo di centravanti.

Formazioni e Tabellino

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Massolin; Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. Allenatore: Raffaele Palladino.

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