Bologna, contro il Pisa una novità in panchina: ecco chi è il tecnico nerazzurro

Alberto Gilardino ha salutato il Pisa lo scorso 1° febbraio. Esonerato dopo una lunga serie di risultati negativi. Il Pisa, che lunedì sfiderà il Bologna, ha dunque deciso di puntare su un allenatore giovane e straniero che non ha allenato, ma ha giocato in Serie A: Oscar Hiljemark.

Svedese, classe 1992, si è ritirato molto presto, a 29 anni per via di una lunga serie di infortuni. Ex centrocampista, ha cominciato la carriera da allenatore all’Aalborg in Danimarca prima da vice e poi da capo allenatore, conseguendo ottimi risultati. Nel 2024, quindi, è tornato in Patria, in Svezia, sulla panchina dell’Elfsborg, società che ha lasciato per legarsi fino al 2027 al Pisa.

In Italia da giocatore

In passato, Oscar Hiljemark ha giocato diversi anni in Serie A. Lo svedese era arrivato in Italia giovane, a 23 anni, con la maglia del Palermo nel 2015. Dopo due anni con la maglia rosanero è passato in rossoblù.

Nel 2017 era invece passato al Genoa, dove ha giocato due mezze stagioni. Prima di lasciare definitivamente il nostro campionato. Nel 2020 Hiljemark era stato anche accostato al Bologna, prima di passare all’Aalborg. Nel giro di un anno, però ha dovuto decidere di lasciare il calcio giocato per via dei tanti infortuni a cui è andato incontro.

Hiljemark contro il Bologna

Il 18 ottobre 2015, Oscar Hiljemark ha incontrato il Bologna per la prima volta in una gara al Dall’Ara contro il Palermo. Alle 12:30, il lunch match venne deciso da un gol di Franco Vazquez.

Il “Mudo” segnò il gol decisivo per lo 0-1 finale, servito da un assist proprio del centrocampista svedese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook