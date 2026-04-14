Il Bologna dei fuorisede: Pessina e Orsolini protagonisti contro il Lecce

Bologna è la città dei fuorisede: arrivano per studiare o lavorare, lei li accoglie e finisce che si crea un legame più forte di quanto si potesse immaginare. Come osserva Luca Bortolotti su Repubblica, questo è successo anche con due ragazzi i cui nomi suoneranno familiari a molti: Massimo e Riccardo. Uno dal bergamasco, l’altro dall’ascolano. Sotto le due torri rispettivamente dal 2021 e dal 2018. Entrambi amati dal popolo rossoblù: il primo, il futuro e il secondo, una bandiera. Pessina e Orsolini, decisivi nella partita di domenica vinta dal Bologna contro il Lecce.

Pessina: dalle giovanili al doppio clean sheet in Serie A

Massimo Pessina arriva a Bologna dalle giovanili dell’Albinoleffe e si fa tutta la trafila nei settori giovanili rossoblù fino ad approdare in prima squadra nella stagione in corso. A novembre subentra a Skorupski infortunato facendo il suo esordio in Serie A a 18 anni: finisce 2-0 tra Bologna e Napoli al Dall’Ara. La prima titolarità in campionato è arrivata proprio domenica scorsa contro il Lecce.

4 mesi dopo l’ultima volta in cui era sceso in campo, Massimo Pessina colleziona contro il Lecce un altro clean sheet. Un dato che va sottolineato visto che in questa stagione di Serie A il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in tutto sei volte. Il portiere bergamasco mette la propria firma sulla partita quando si trova faccia a faccia con Stulic: la sua parata è decisiva. Al triplice fischio il pubblico lo acclama e sogna per lui un gran futuro in rossoblù.

Bologna-Lecce, 300esima per Orsolini che ritrova il gol

Non solo Pessina, la firma su Bologna-Lecce ce l’ha messa anche Orsolini. Fuorisede pure lui, ma ormai figlio acquisito di Bologna, del Bologna e dei suoi tifosi. Questi l’hanno sostenuto nell’ultimo periodo non positivo e l’hanno visto ritrovare il gol proprio domenica contro il Lecce. Schierato dal primo minuto, il numero 7 ci prova ancora e ancora ma la palla sembra non voler entrare. Deve pazientare fino all’ultimo minuto per poter coronare la sua 300esima presenza in rossoblù con un gol.

Un gol che mancava da 11 giornate in campionato: 87 giorni. Se si considerano tutte le competizioni Orsolini non segnava da 73 giorni (15 partite) e in casa addirittura da 132. Con il gol contro il Lecce sale a quota 8 reti in Serie A e punta alla doppia cifra: ad ora questa è la sua seconda stagione più prolifica. Il suo pensiero nel post partita è per l’Aston Villa: probabilmente non sarà titolare ma chissà che non possa incidere da subentrato. E poi c’è un finale di campionato caldissimo: Bologna ha bisogno del suo Orsonaldo.

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