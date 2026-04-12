Bologna FC
LIVE – Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali: Pessina all’esordio da titolare
Bologna e Lecce si affrontano davanti al pubblico del Dall’Ara nel posticipo domenicale delle 18
Dopo il match di Europa League con l’Aston Villa, il Bologna di Vincenzo Italiano sarà impegnato nella seconda sfida casalinga consecutiva: questo pomeriggio i rossoblù ospitano il Lecce di Eusebio Di Francesco nel posticipo domenicale delle 18 del trentaduesimo turno di Serie A.
A sei giornate dalla fine del campionato, i felsinei non hanno praticamente più obiettivi di classifica se non quello di finire al meglio l’anno (dando continuità alla vittoria di Cremona). I salentini, invece, hanno bisogno di punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Restate con noi per seguire la cronaca live.
La cronaca LIVE di Bologna-Lecce
Disponibile dalle ore 18:00.
Le formazioni ufficiali e il tabellino
Marcatori:
Bologna (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Casale, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.
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