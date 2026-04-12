LIVE – Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali: Pessina all’esordio da titolare

Dopo il match di Europa League con l’Aston Villa, il Bologna di Vincenzo Italiano sarà impegnato nella seconda sfida casalinga consecutiva: questo pomeriggio i rossoblù ospitano il Lecce di Eusebio Di Francesco nel posticipo domenicale delle 18 del trentaduesimo turno di Serie A.

A sei giornate dalla fine del campionato, i felsinei non hanno praticamente più obiettivi di classifica se non quello di finire al meglio l’anno (dando continuità alla vittoria di Cremona). I salentini, invece, hanno bisogno di punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Restate con noi per seguire la cronaca live.

La cronaca LIVE di Bologna-Lecce

Disponibile dalle ore 18:00.

Le formazioni ufficiali e il tabellino

Marcatori:

Bologna (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Casale, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.

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