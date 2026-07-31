Bologna, domani l’amichevole col Cambuur: alla scoperta dell’avversario

Il Bologna prosegue la preparazione estiva e domani sarà atteso da un doppio test amichevole contro il Cambuur. Al centro tecnico Niccolò Galli sono in programma due partite, alle 11 e alle 17:30, entrambe a porte chiuse. Un’occasione utile per lo staff rossoblù per distribuire il minutaggio tra i giocatori della rosa e proseguire il lavoro in vista dell’inizio della stagione.

Ma chi è il Cambuur? Fondato nel 1964, lo Sportclub Cambuur rappresenta la città di Leeuwarden, capoluogo della Frisia, nel nord dei Paesi Bassi. Il nome deriva da Cambuursterhoek, il quartiere che ospita lo storico Cambuur Stadion, impianto da circa 10.000 posti.

Bologna-Cambuur: a cosa servirà questo doppio test?

Per il Bologna sarà un test dal valore soprattutto tecnico. Il Cambuur è una squadra che, come molte formazioni olandesi, cerca di proporre un calcio propositivo e dinamico. Più del risultato, saranno le indicazioni offerte dal campo a interessare lo staff rossoblù, che sfrutterà la doppia amichevole per continuare a mettere minuti nelle gambe e affinare i meccanismi di gioco, soprattutto dopo le entrate e le uscite degli ultimi giorni.

La storia del club olandese

La storia del Cambuur è caratterizzata da continui saliscendi tra prima e seconda divisione. La prima promozione nella massima serie risale al 1992, seguita da una nuova nel 1998, ma entrambe le esperienze si conclusero con una retrocessione nel giro di pochi anni. Nei primi anni Duemila il club attraversò anche una profonda crisi economica, prima di ritrovare stabilità grazie a un piano di risanamento.

Uno degli episodi più significativi della sua storia recente è legato alla stagione 2019-2020. Il Cambuur guidava la classifica di Eerste Divisie con undici punti di vantaggio quando il campionato venne interrotto a causa del Covid. La federazione olandese decise però di non assegnare promozioni, rinviando di un anno il ritorno in Eredivisie, conquistato poi vincendo il campionato 2020-2021.

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