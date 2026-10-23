Bologna, emergenza attacco a Cagliari: Palladino pensa a Odgaard

Il Bologna riflette attentamente sulle opzioni offensive per la prossima sfida di campionato alla Unipol Domus.

Come analizzato da Stefano Brunetti sulle pagine del quotidiano Stadio – Corriere dello Sport, la posizione di Jens Odgaard potrebbe riservare sorprese nell’undici titolare rossoblù.

L’opzione Odgaard

La situazione nel reparto avanzato della formazione emiliana si fa particolarmente intricata in vista della trasferta in terra sarda.

Complice l’assenza per infortunio di Roberto Piccoli, ancora alle prese con le terapie assieme a Riccardo Orsolini, il tecnico Raffaele Palladino si trova a valutare l’inserimento di un “terzo incomodo” per il ruolo di prima punta.

Nonostante la presenza in rosa di Artem Dovbyk, che sta proseguendo il percorso per ritrovare la condizione fisica ottimale, e del giovane Jay Enem, il quale ha mostrato buoni spunti ma necessita ancora di maturazione, l’ipotesi di avanzare Jens Odgaard come centravanti guadagna quota.

Il danese ha già ricoperto questo ruolo in passato con Thiago Motta e vanta una tradizione favorevole alla Unipol Domus, dove è andato a segno nelle ultime due stagioni consecutive sempre nel mese di ottobre.

Dopo lo stop forzato di un mese e il recente rientro in panchina contro l’Inter, l’ex trequartista rappresenta una tentazione concreta per il tecnico, considerata anche la scarsa minutaggio accumulato finora in campionato.

L’undici

Negli altri reparti della squadra rossoblù non si preannunciano particolari stravolgimenti rispetto alle ultime uscite.

Palladino sembra intenzionato ad affidarsi all’esperienza per dare stabilità e scalare la classifica: in porta si va verso la conferma di Skorupski, mentre la linea difensiva dovrebbe vedere agire Darmian, Casale e Theate, costringendo Torbjorn Heggem ad accommodarsi in panchina.

In mezzo al campo la cerniera composta da Ferguson e Pobega appare intoccabile, affiancata sulle corsie esterne da Zortea e Miranda.

Sulla trequarti, con Orsolini forzatamente ai box, lo schieramento sembra già definito con la coppia formata da Bernardeschi e Cambiaghi a supporto dell’unica punta, lasciando Mbangula come principale alternativa a gara in corso.

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