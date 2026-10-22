Cagliari-Bologna, le probabili formazioni

È di nuovo tempo di Serie A, più precisamente dell’ottava giornata del campionato. Un’ottava giornata nella quale, sabato pomeriggio alle 15, in quel dell’Unipol Domus di Cagliari andrà in scena Cagliari-Bologna. Una sfida che sarà di risposte per entrambe le compagini, visto i risultati dello scorso weekend.

Il Bologna di Raffaele Palladino arriva al match di sabato dopo la sconfitta subita in rimonta contro l’Inter: un buon primo tempo non è bastato ai Felsinei per reggere l’urto, con l’1-3 finale che ha sorriso ai nerazzurri. Anche il Cagliari è uscito sconfitto dalla settima giornata: un pesante 4-0 subito dal Monza in trasferta, che ha tarpato un po’ le ali dell’entusiasmo alla squadra di Pisacane, dopo un ottimo avvio di campionato.

Recuperi e assenze

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa esattamente 48 ore prima del fischio d’inizio di Cagliari-Bologna, dando seguito alla fiducia nei propri giocatori anche dopo la sconfitta di sabato scorso. Nella squadra felsinea mancherà ancora Riccardo Orsolini, infortunatosi contro il Lecce, e a lui si è unito Roberto Piccoli, fermatosi proprio nel match contro i nerazzurri: il numero 91 Rossoblù starà fuori per tre settimane.

Nella squadra sarda, invece, con tutta probabilità tornerà nell’elenco dei convocati l’attaccante Yael Trepy: l’attaccante francese classe 2006 non era stato ancora a disposizione di mister Pisacane in questo inizio di campionato a causa di un problema fisico, ma proprio contro i Rossoblù potrebbe rivedersi quantomeno in panchina.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Fazzini; Maldini, Mendy. All. Pisacane

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Cambiaghi, Bernardeschi; Enem. All. Palladino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook