Bologna Fc 1909 -Quale classifica avrebbe il Bologna dopo i primi tempi?

Partiamo col sottolineare che “con i se e con i ma la storia non si fa”, ma proviamo, solo per un attimo, a leggere la classifica dei primi tempi delle partite del Bfc 1909. Qualcuno obietterà che è uno sterile esercizio di stile, ma la conta dei punti finale ci ha lasciato stupito e proviamo a vedere insieme il perchè.

Bologna-Lazio 0 a 1 (1tempo 0 a 0)

Il gol di Frattesi avviene nel secondo tempo, dopo l’ingresso in campo del neo laziale. E’ un Bologna che reagisce, ma la porta non la inquadra e finisce per sprecare un’opportunità per portare a casa almeno un punto. Classifica Primi tempi: 1 punto

Atalanta-Bologna 1 a 0 (1tempo 0 a 0)

Altra partita più che decorosa dell’undici di Tedesco, forse migliore rispetto alla prima in casa. Anche qui la partita sembrava ormai condotta nel porto sicuro dello 0 a 0. E invece, al 96′, Samardzic (come aveva già fatto a settembre 2024 a Bologna), trova il gol con la complicità di Lukasz Skorupski. Classifica Primi tempi: 2 punti

Bologna-Sassuolo 2 a 2 (1tempo 0 a 1); primo punto in classifica

Il gol dello scozzese Doig sancisce lo 0 a 1 del primo tempo. Il Bologna ricuce per ben due volte lo svantaggio, prima con Piccoli e poi con Dobvyk e il Bologna, fra le mura amiche, porta a casa il primo punto di questo campionato. Classifica Primi tempi: 2 punti

Napoli-Bologna 1 a 0 (1tempo 0 a 0)

Il Bologna scende al Maradona per trovare il bandolo della matassa e dopo un primo tempo decoroso, nel secondo tempo sono gli azzurri ad avere il pallino del gioco. E sarà Lobotka al 66′ a decidere le sorti del match per gli uomini di Allegri. Classifica Primi tempi: 3 punti

Bologna-Torino 1 a 1 (1tempo 1 a 0) Classifica reale 2 punti

Con i granata Palladino trova la sua prima panchina in rossoblù. Gol di Bernardeschi nel primo tempo, pareggia Kulenovic al 77′, con un gentile cadeaux da parte di Skorupski. Classifica Primi tempi: 6 punti

Lecce-Bologna 1 a 2 (1tempo 0 a 1)

La prima vittoria esterna, il gran gol di Orsolini e il primo gol di Enem. Ma anche la papera di Pessina, per il pareggio momentaneo dei padroni di casa. Classifica Primi tempi: 9 punti

In queste prime 6 partite comunque i rossoblù non hanno mai sbracato, soccombendo solo di un gol, nelle sconfitte. Non è una grandissima consolazione, ma il sistema di gioco, nonostante il doppio nuovo allenatore (e quindi il cambio di sistema di gioco), ha permesso al Bologna di non incassare più di un gol di differenza. Fino a ieri…

Bologna-Inter 1 a 3 (1tempo 1 a 1). Classifica reale: 5 punti

La partita suntuosa di Pobega s’impreziosisce di un gol, davanti al suo pubblico. Ma la perla di Marcus Thuram ci riporta sul pari all’intervallo. Sul secondo tempo preferiamo stendere un velo pietoso.Classifica Primi tempi: 10 punti

Oggi la classifica reale chiama 5 punti, al termine dei 90 minuti. Palladino dovrà, necessariamente, lavorare sia sulla condizione atletica che sulla mentalità dei suoi ragazzi. Per il resto, pensiamo e speriamo, sarà il mercato e dover risolvere la questione qualità.

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