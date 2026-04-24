Bologna femminile: quarto posto da difendere a quattro giornate dalla fine

Dopo venti giorni di pausa per gli impegni delle Nazionali, la Serie B femminile torna in campo per il rush finale. Il Bologna Women riparte dalla sfida casalinga di domenica alle 15 contro il Venezia, ultimo in classifica, con un obiettivo chiaro: difendere il quarto posto e chiudere al meglio la stagione.

Obiettivo quarto posto: continuità da ritrovare

La classifica racconta: 37 punti frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte valgono al Bologna femminile la quarta posizione, ma il podio è ormai lontano. I nove punti di distanza da Cesena e Lumezzane rendono complicato qualsiasi tentativo di rimonta nelle ultime quattro giornate.

A questo punto, allora, cosa resta da inseguire? La risposta è semplice: continuità e solidità. Le rossoblù vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite, dove sono arrivati tre risultati utili consecutivi grazie ai successi contro Vicenza e Trastevere e al pareggio con la Freedom.

Non sarà una corsa alla promozione, ma mantenere la posizione può fare la differenza in vista del futuro.

Una sfida chiave per l’obiettivo quarto posto

Sulla carta, l’impegno contro il Venezia potrebbe sembrare abbordabile, ma è davvero così scontato? Le lagunari occupano l’ultima posizione con 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 16 sconfitte), ma arrivano da un pareggio che ha ridato un minimo di fiducia all’ambiente. Con la salvezza distante otto punti, ogni partita rappresenta un’ultima occasione. Proprio per questo, il match di Granarolo Emilia nasconde più insidie di quanto si possa pensare.

Il Bologna, dal canto suo, non può permettersi passi falsi: vincere significherebbe non solo consolidare il quarto posto, ma anche dare un segnale di continuità davanti al proprio pubblico.

Assenze pesanti e segnali incoraggianti

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Martina Mugnaini, a complicare i piani c’è l’assenza di Sara Tardini, ferma per la rottura del legamento crociato anteriore e prossima all’intervento. Una perdita importante in un momento delicato della stagione.

Nonostante questo, la squadra ha dimostrato di avere qualità e carattere. Lo si è visto anche durante la sosta, nell’amichevole contro l’Inter: una sconfitta per 3-2, ma con una prestazione capace di mettere in difficoltà le nerazzurre. A segno Lahteenmaki e Jansen, quest’ultima già protagonista in campionato con 12 reti, lo stesso bottino di Alessia Rognoni. Numeri che confermano la pericolosità offensiva delle rossoblù.

Finale di stagione: chiudere a testa alta

Il finale di campionato non offrirà probabilmente sorprese in chiave promozione: il Como guida con 57 punti (18 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta) ed è a un passo dalla Serie A. Alle sue spalle, lo scontro diretto tra Cesena e Lumezzane sarà decisivo per il secondo posto.

Il Bologna femminile, invece, dovrà guardarsi alle spalle: Res Roma (36 punti), Freedom (33) e Brescia (32) restano in corsa.

Come chiudere al meglio questa stagione? La risposta passa dalle prossime quattro partite. A partire da domenica, quando vincere non sarà solo una questione di classifica, ma anche di mentalità.

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