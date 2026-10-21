Bologna, il destino del Dall’Ara si decide al cinema

Un nuovo ed entusiasmante capitolo sta per aprirsi nella lunghissima storia dello storico impianto sportivo della città. Il sindaco Matteo Lepore ha infatti annunciato ufficialmente la convocazione di un’importante assemblea pubblica cittadina intitolata “Quale futuro per il Dall’Ara?”.

L’appuntamento per tutti gli appassionati, i residenti del quartiere e i cittadini interessati è fissato per la mattina di sabato 31 ottobre alle ore 09.30, nella suggestiva ed accogliente cornice del Cinema Bellinzona in Via Bellinzona 6/A, Bologna. Si tratterà di un momento cruciale di partecipata democrazia locale, durante il quale l’intera cittadinanza sarà chiamata a confrontarsi apertamente con l’amministrazione comunale per tracciare e discutere insieme il domani di uno dei luoghi più iconici e amati dell’intero territorio felsineo.

Il Renato Dall’Ara, la futura destinazione d’uso e la sfida degli impianti moderni

Al centro del dibattito sul futuro dello stadio Renato Dall’Ara ci sarà la futura destinazione d’uso della struttura, un tema di grande attualità che oscilla tra la stringente necessità di modernizzare l’impianto e l’esigenza irrinunciabile di tutelarne l’identità storica e monumentale. L’amministrazione comunale ha già chiarito di voler escludere progetti speculativi privati come la realizzazione di un centro commerciale, orientando piuttosto la riconversione verso funzioni pubbliche e sociali.

L’obiettivo strategico è lanciare un concorso di idee internazionale per raccogliere proposte innovative, puntando all’intercettazione dei prossimi fondi europei per arrivare pronti all’orizzonte del 2031. Il progetto mira a trasformare la struttura in uno spazio polifunzionale, perfettamente integrato con la vita di quartiere grazie alla presenza di servizi, aree verdi e spazi culturali.

Questa iniziativa bolognese si inserisce in un panorama nazionale estremamente complesso, in cui la generale questione stadi impone a molte città italiane di bilanciare la sostenibilità finanziaria, il rispetto dei vincoli architettonici e le legittime esigenze dei tifosi e dei residenti.

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