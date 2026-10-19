Giovanni Sartori in Romagna per assistere alla partita del Ravenna

Weekend all’insegna dello sport per il responsabile dell’area tecnica del Bologna Giovanni Sartori. Dopo il sabato trascorso al Dall’Ara per il match casalingo contro l’Inter, il Cobra si è spostato in Romagna per assistere alla partita tra il Ravenna e lo Spezia (valida per la decima giornata del Girone B di Serie C e terminata 0-1 per gli ospiti). A riportarlo è Stefano Brunetti sul numero odierno del Corriere dello Sport – Stadio.

Il responsabile dell’area tecnica del Bologna Giovanni Sartori assiste a un match del Ravenna: occhi puntati su nuovi nomi?

Al momento non sappiamo se il responsabile dell’area tecnica rossoblù si sia presentato al Benelli di Ravenna per un interesse personale oppure per tenere d’occhio qualche nuovo talento. Il Cobra di Lodi, come viene soprannominato dal popolo rossoblù, è infatti noto per monitorare tutti i campionati esistenti (dalla Serie A ai tornei esteri, senza dimenticare nemmeno la B e la C).

Quello che è certo è che la passione di Sartori per questo sport è autentica e profonda: a confermarlo è anche il celebre tifoso rossoblù Cesare Cremonini. «Proposi al direttore di andare a cena fuori. Lui mi fece la controproposta: vedere una partita di calcio» aveva raccontato il cantautore bolognese in passato.

Intanto si avvicina la data di scadenza del contratto, prevista per giugno 2027. Molti tifosi, però, vorrebbero che il Cobra rimanesse sotto le Due Torri ancora a lungo. Dopo le imprese fatte al Chievo Verona e all’Atalanta, infatti, Giovanni Sartori è arrivato a Bologna e ha aiutato la società emiliana a fare il salto di qualità. Il dirigente sportivo lodigiano ha contribuito ai risultati storici ottenuti negli scorsi anni, scovando allo stesso tempo vere e proprie perle come Riccardo Calafiori, Sam Beukema, Dan Ndoye, Santiago Castro e Jonathan Rowe.

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