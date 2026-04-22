Bologna, il punto sugli infortuni verso la Roma

Il Bologna ha lavorato quest’oggi a Casteldebole in vista della gara contro la Roma, sabato sera alle 18 al Dall’Ara. La squadra agli ordini di Vincenzo Italiano ha lavorato con tutti gli effettivi che sono al momento a disposizione.

Il programma dell’allenamento odierno ha visto i rossoblù cimentarsi su esercitazioni tecnico-tattiche volte a preparare al meglio la gara contro i giallorossi. Nella seconda parte della seduta, la squadra ha giocato una partitella a campo ridotto I rossoblù puntano ad azzerare le residue speranze di qualificazione alla Champions League della squadra capitolina. Ma lo dovranno fare con più di un assente.

Le assenze nel gruppo

A disposizione del mister rossoblù mancavano quattro elementi. Tra gli uomini a disposizione mancavano Lukasz Skorupski, Nicolò Casale, Thijs Dallinga che hanno svolto un lavoro differenziato. Per Federico Bernardeschi, new entry dell’infermeria rossoblù, invece sono state necessarie le terapie del caso per cominciare il recupero del suo infortunio.

La situazione infortuni

Nell’elenco dei giocatori fermi per infortunio del Bologna, Nicolò Casale è certamente quello che ha più possibilità di esserci in vista della gara contro la Roma. Infortunatosi durante Aston Villa-Bologna, il centrale ha solo un trauma distorsivo e il suo rientro non è distante.

Discorso ben diverso per il portiere polacco. Lukasz Skorupski infatti è ancora out per il problema muscolare grave che lo ha colpito alla coscia e dovrà saltare, presumibilmente, ancora anche le prossime due sfide. ben peggio è andata a Federico Bernardeschi che, se non con una forzatura, a questo punto dell’anno non dovrebbe rientrare per il resto della stagione.

Discorso diverso da tutti gli altri per Thijs Dallinga. La tendinite che lo tormenta da settimane non ha una previsione in fatto di tempi di recupero. Motivo per il quale il rientro dell’olandese è imprevedibile e dipenderà dall’efficacia del lavoro svolto.

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