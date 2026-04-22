Italiano alla squadra: «Qui non si molla»

Nella giornata di ieri, l’allenatore nato in Germania ha riunito il gruppo prima dell’allenamento. Per preparare la sfida contro la Roma, chiaramente, e per caricare i suoi ragazzi. Vincenzo Italiano ha ribadito che l’obiettivo europeo derivante dal piazzamento al settimo posto, che significherebbe qualificazione alla prossima Conference League, è fattibile.

La squadra è con il mister. Un finale di stagione all’arrembaggio del settimo posto occupato dall’Atalanta, senza farsi detronizzare dall’ottava posizione, in caso di mancato aggancio.

Italiano e le dichiarazioni

L’allenatore rossoblù andrà avanti come sempre ha fatto, supportato dalla società e dai giocatori, che sono stati i primi a smentirlo, da Orsolini a Freuler, perché consci che la stagione del Bologna può ancora prendere una piega piuttosto positiva.

Le parole di Italiano, se ascoltate integralmente, si riferivano ai miglioramenti tattici e tecnici che la squadra da qui alla fine avrebbe fatto. L’allenatore ha risposto onestamente a delle domande e le dichiarazioni fuori luogo sono una conseguenza di quell’onestà.

Nulla è deciso, anche per quanto riguarda i tempi futuri. L’allenatore ha un contratto valido fino al 2027 con il Bologna: pure se le parole di domenica sera hanno fatto venire i sospetti a gran parte dei tifosi, Italiano non ha stabilito di voler andare via alla fine di questa stagione sportiva, e neppure la società ne ha l’intenzione.

Ora il tecnico è concentrato sullo scontro con la Roma: se i rossoblù vincessero la partita, oltre a mettere pressione alla ‘Dea’, avrebbero un’intera settimana per preparare la partita seguente. Una condizione quasi mai avveratasi in questi lunghi mesi. Inoltre, l’umore sarebbe considerevolmente diverso, in città e a Casteldebole. Ma questo Italiano è il primo a saperlo.

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