Bologna FC
Italiano alla squadra: «Qui non si molla»
Ieri prima dell’allenamento, l’allenatore ha voluto parlare con il gruppo
Nella giornata di ieri, l’allenatore nato in Germania ha riunito il gruppo prima dell’allenamento. Per preparare la sfida contro la Roma, chiaramente, e per caricare i suoi ragazzi. Vincenzo Italiano ha ribadito che l’obiettivo europeo derivante dal piazzamento al settimo posto, che significherebbe qualificazione alla prossima Conference League, è fattibile.
La squadra è con il mister. Un finale di stagione all’arrembaggio del settimo posto occupato dall’Atalanta, senza farsi detronizzare dall’ottava posizione, in caso di mancato aggancio.
Italiano e le dichiarazioni
L’allenatore rossoblù andrà avanti come sempre ha fatto, supportato dalla società e dai giocatori, che sono stati i primi a smentirlo, da Orsolini a Freuler, perché consci che la stagione del Bologna può ancora prendere una piega piuttosto positiva.
Le parole di Italiano, se ascoltate integralmente, si riferivano ai miglioramenti tattici e tecnici che la squadra da qui alla fine avrebbe fatto. L’allenatore ha risposto onestamente a delle domande e le dichiarazioni fuori luogo sono una conseguenza di quell’onestà.
Nulla è deciso, anche per quanto riguarda i tempi futuri. L’allenatore ha un contratto valido fino al 2027 con il Bologna: pure se le parole di domenica sera hanno fatto venire i sospetti a gran parte dei tifosi, Italiano non ha stabilito di voler andare via alla fine di questa stagione sportiva, e neppure la società ne ha l’intenzione.
Ora il tecnico è concentrato sullo scontro con la Roma: se i rossoblù vincessero la partita, oltre a mettere pressione alla ‘Dea’, avrebbero un’intera settimana per preparare la partita seguente. Una condizione quasi mai avveratasi in questi lunghi mesi. Inoltre, l’umore sarebbe considerevolmente diverso, in città e a Casteldebole. Ma questo Italiano è il primo a saperlo.
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