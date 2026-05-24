Bologna-Inter, il direttore di gara convince: analisi della prestazione di Bonacina

La sfida tra Bologna e Inter non ha regalato particolari polemiche arbitrali, ma la prestazione del direttore di gara Kevin Bonacina ha comunque acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Il fischietto bergamasco, scelto per una gara di fine stagione dal peso relativo in classifica, ha chiuso la propria partita con numerosi interventi e una gestione giudicata a tratti troppo fiscale.

L’arbitro ha mantenuto il controllo dell’incontro senza però convincere pienamente sul piano della fluidità. I tanti fischi hanno infatti spezzato il ritmo della gara, generando proteste soprattutto da parte dei giocatori rossoblù. Nonostante questo, non si registrano errori tali da aver inciso realmente sul risultato finale della partita.

Il caso più discusso: il giallo a Lautaro Martinez

L’episodio che ha fatto maggiormente discutere riguarda il cartellino giallo mostrato a Lautaro Martinez nel corso del secondo tempo. L’attaccante argentino è intervenuto in ritardo su Freuler con una giocata giudicata imprudente. Le proteste della panchina interista non sono mancate, ma la valutazione tecnica appare corretta.

Nel contrasto, infatti, la gamba di Lautaro Martinez resta bassa e radente al terreno, elemento che ha convinto Bonacina a estrarre soltanto il giallo senza ulteriori provvedimenti disciplinari. Una decisione che viene promossa, sottolineando come il contatto non abbia avuto intensità tale da giustificare un cartellino rosso.

Punizione per Dimarco: decisione regolare

Altro episodio analizzato riguarda il fallo che porta alla punizione calciata da Federico Dimarco. Nel contrasto tra Lucumí e Lautaro, entrambi entrano con la gamba alta, ma è l’attaccante argentino ad arrivare per primo sul pallone. Successivamente il difensore colombiano colpisce leggermente il piede dell’avversario.

Per questo motivo la decisione arbitrale viene considerata regolare. Un episodio interpretato correttamente dal direttore di gara, che ha lasciato correre in altre situazioni analoghe mantenendo una linea coerente nel corso dei novanta minuti.

Dubbi sull’azione del gol del Bologna

Restano invece alcune perplessità sull’azione che ha portato al momentaneo vantaggio del Bologna. In particolare, sotto osservazione c’è la posizione di Bernardeschi, giudicato attivo nell’azione offensiva servendo di tacco il pallone a Castro.

Tuttavia, la posizione dell’esterno rossoblù sarebbe stata sanata dalla presenza di Carlos Augusto e De Vrij, che tengono in gioco il giocatore felsineo. Anche il VAR, guidato da Pezzuto, ha confermato rapidamente la validità dell’azione senza richiamare Bonacina alla revisione.

La valutazione finale

Nel complesso, la direzione arbitrale di Bonacina viene giudicata sufficiente. La gara non presentava grandi difficoltà tecniche e il direttore di gara è riuscito a mantenere il controllo dell’incontro senza commettere errori determinanti.

Resta però la sensazione di una gestione eccessivamente frammentata, con numerosi fischi che hanno tolto continuità al gioco.

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