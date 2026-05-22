Bologna-Inter, l’ultimo capitolo di Freuler e Lucumi

Domani tra le mura del Dall’Ara verrà scritto il capitolo finale della stagione, ma per alcuni sarà l’ultimo con la maglia del Bologna. La formazione che scenderà in campo domani alle 18:00 sarà solo un dolce ricordo: l’ultima occasione per i partenti di mettersi in mostra contro l’Inter campione d’Italia, prima di partire per il viaggio che li porterà lontani dalle Due Torri una volta per tutte.

Con l’ottavo posto blindato, un mondiale tutto da giocare e il mercato alle porte, mister Italiano dovrà fare i conti con gli interessi personali dei suoi giocatori. Sì una squadra competitiva per cercare di chiudere la stagione in bellezza, ma le esigenze di alcuni singoli verranno rispettate.

Bologna-Inter, il capitolo finale

Il primo a scendere in campo da titolare dovrebbe essere Riccardo Orsolini. Molto vicino a sciogliere il nodo del rinnovo del contratto con la società rossoblù, il numero 7 potrebbe essere schierato dal primo minuto in coppia con Bernardeschi, leader del gruppo e colonna portante del Bologna di domani. Da capire se i un 4-3-3 o in un 4-2-3-1 con l’ex Juventus in posizione di trequartista.

Come scrive Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, Bologna-Inter dovrebbe essere l’ultima di Jhon Lucumi con la maglia rossoblù, affiancato da uno tra Helland e Heggem. A sinistra giocherà Miranda, mentre a destra Zortea è favorito su Joao Mario, fuori dalla lista dei convocati della sua nazionale e destinato al rientro in base alla Juventus.

Partita dei saluti anche per Remo Freuler, in scadenza a fine giugno e con un mondiale tutto da giocare con la Svizzera. Accanto a lui Pobega e uno tra Ferguson e Bernardesachi, a seconda del modulo che adotterà Italiano. Favorito Castro su Dallinga, ancora in cerca di minuti per dimostrare di aver superato i guai fisici.

Arrivederci, Bologna

La passerella finale, l’ultima serata sulle note di Dalla e Cremonini per alcuni, davanti a oltre 30mila tifosi bolognesi. Non un Dall’Ara sold out, ma poco ci manca per l’ultima gara di campionato contro i già campioni d’Italia. Domani alle 18:00 salutate il Bologna di oggi e date il benvenuto a quello di domani.

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