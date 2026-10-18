Bologna-Inter non senza polemiche: ecco gli errori di Doveri nel secondo tempo

Questo Bologna-Inter, oltre ad essere stato un buonissimo spot per il nostro calcio nell’arco dei primi 45’, non è stato esente da qualche polemica. D’altronde, anche se i miglioramenti arbitrali rispetto alla passata stagione sono evidenti, errare è umano e, specialmente nel secondo tempo, Doveri è stato tutt’altro che impeccabile.

Bologna-Inter e un buon primo parziale

Di certo la fase migliore del match è stata la prima. Lo possiamo dire per intensità, ritmi, occasioni ed equilibrio; tutti fattori che rendono un match così difficile da arbitrare e da controllare. Ad ogni modo, nella prima frazione Doveri è stato precisissimo, gestendo al meglio il ritmo dell’incontro.

Il doppio caso Thuram: ammonizione e contrasto

Nel secondo tempo, però, è cambiato lo spartito. Come riportato da Patrick Iannarelli su Stadio, il direttore di gara è rientrato subito con un errore, l’ammonizione di Thuram, e, poco dopo, ha concesso sempre al francese di rialzarsi e stare in campo. Idea contraria al nuovo dictat, perché l’attaccante doveva rimanere fuori per un minuto prima di poter riprendere il proprio match.

Le proteste di Bernardeschi

Non è finita qui, però. Perché il caso più “grave”, che costa al direttore di gara un 5.5 nelle pagelle di Stadio, riguarda Federico Bernardeschi e Petar Sučić. Il numero 10 rossoblu è stato infatti atterrato due volte dal croato durante una sgambata personale ma, sorprendentemente, il fallo non è stato concesso. Giusta l’ammonizione al furente toscano, per carità, però il contatto era troppo evidente per essere ignorato e non sanzionato con un cartellino.

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