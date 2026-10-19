Attimi di spavento al Dall’Ara durante l’intervallo di Bologna-Inter. Un grosso faro installato sulla struttura esterna della curva Bulgarelli si è improvvisamente staccato, precipitando sul pianerottolo sottostante. L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi: un tifoso si trovava a circa un metro dal punto d’impatto. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Il cedimento durante l’intervallo

Come riportato da Alessandro Mossini sul Corriere di Bologna e da Andrea Persico su Il Resto del Carlino, il faro, collocato nella parte più alta della struttura, si è sganciato dalle travi d’acciaio che circondano esternamente il settore, cadendo per diversi metri. Insieme al dispositivo è precipitato anche il pesante basamento in cemento che lo sosteneva. L’impatto con il pavimento del camminamento ha provocato un forte rumore e lasciato un segno sulla superficie.

L’episodio si è verificato mentre i tifosi si trovavano fuori dagli spalti per la pausa tra i due tempi. Gli steward sono intervenuti tempestivamente, mettendo in sicurezza l’area interessata. Restano da chiarire le cause del cedimento.

Bologna, riflettori sulle condizioni dello stadio Dall’Ara

L’accaduto riporta l’attenzione sullo stato di manutenzione dell’impianto bolognese, da tempo al centro del dibattito sul proprio futuro. Mentre si discute della possibilità di realizzare un nuovo stadio nell’area Fiera, l’episodio evidenzia comunque la necessità di occuparsi anche delle condizioni della struttura attuale.

Non è la prima volta che vengono segnalati problemi nelle aree esterne agli spalti: in passato si erano verificati distacchi di piccoli frammenti di cemento e calcinacci, oltre a infiltrazioni d’acqua nei camminamenti coperti.

Sicurezza, necessarie verifiche

Il distacco del faro rende opportuni controlli approfonditi sugli elementi installati nelle zone frequentate dal pubblico, a partire dai sistemi di fissaggio. L’incidente non basta a mettere in discussione la stabilità complessiva dello stadio, ma rappresenta un campanello d’allarme da non sottovalutare.

In attesa di ricostruire la dinamica, la priorità è garantire l’incolumità dei tifosi. Perché, al di là dei progetti per il futuro del Dall’Ara, la sicurezza di chi frequenta l’impianto, deve essere una certezza già oggi.

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