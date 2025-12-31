Bologna: invertire la rotta

Ieri mattina è andato in scena a Casteldebole, il più classico dei colloqui. Il club e Italiano hanno parlato serenamente per capire lo stato reale dello spogliatoio rossoblù. Perché un conto è ciò che si dice in conferenza stampa, spesso dettata dall’euforia, dal nervosismo o dal diniego di una partita da poco terminata e delle scorie a essa annesse. Il contatto con la squadra è sacro, motivo in più per cui mitigare alcuni concetti è fondamentale. Una volta riuniti però le cose cambiano: Vincenzo Italiano ha, in seguito, parlato con il gruppo, evidenziando alcune mancanze e lacune che i rossoblù hanno messo in mostra nell’ultimo periodo. Il mister si è soffermato sull’ultima uscita del gruppo. Il derby, pareggiato in casa contro il Sassuolo fa ancora masticare amaro tutto il Bologna.

Le difficoltà del Bologna

Ed è anche per questo che una scossa emotiva, mentale, senza esagerazioni, probabilmente serviva. Un colloquio naturale e propedeutico all’obiettivo che i rossoblù vogliono raggiungere: la qualificazione alle coppe europee. Quella contro i neroverdi è stata una partita in cui non è mancata la prestazione del Bologna. Meno arrembante e avvolgente del solito, certo, ma capace di orchestrare la manovra e mettere in apprensione l’avversario. In realtà, la prova positiva c’era stata sia contro la Cremonese che con la Juventus. I risultati negativi sono la somma di tanti errori, tattici e collettivi: la poca lucidità tecnica tra centrocampo e reparto avanzato e gli svarioni difensivi non possono essere tollerati.

Italiano corre al riparo: prima ne discute con la squadra e poi metterà mano al collaudato sistema di gioco, trovando (come sempre ha fatto) le soluzioni migliori per rilanciare il vessillo rossoblù. Anche perché le altre imbarcazioni volano. Per rimanere agganciati alla scia serve mettere in campo determinazione e coraggio: due fattori che non sono mai mancati al Bologna, ma che oggi più di ieri, servono da collante per ripetere le imprese eroiche passate.

Fonte: Claudio Beneforti, Stadio

