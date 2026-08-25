L’uomo del lunedì – Roberto Piccoli

È tornata la Serie A, e con lei il Bologna. Non con l’inizio che ci si aspettava, però: la prima giornata andata in scena al Dall’Ara ha visto un Bologna-Lazio sorridere agli ospiti, grazie all’unica rete del match firmata da Davide Frattesi. Chi tra i Rossoblù è spiccato maggiormente secondo le opinioni dei nostri lettori – seppur in una prestazione sottotono in generale – è stato anch’esso un neoacquisto: Roberto Piccoli.

Bologna-Lazio, la prima di Roberto Piccoli

Tanta attesa, inevitabilmente disillusa. Quella dei tifosi, che hanno visto un Bologna-Lazio contro ogni (o quasi) aspettativa: una sconfitta, anche immeritata per quanto ha raccontato il campo e le occasioni. Quella degli stessi giocatori e del tecnico, Domenico Tedesco, i quali si aspettavano una partenza con il piede giusto. In tutto questo, qualcuno più di altri sembra aver capito subito quale potrebbe essere la direzione giusta: Roberto Piccoli.

Il nuovo attaccante Rossoblù, sbarcato da un paio di settimane sotto le Due Torri, è partito titolare e sin dai primi minuti si è dimostrato voglioso di far bene, con il tentativo di raccordare il gioco e lottare con i difensori avversari. Più la seconda che la prima, ma non per sue colpe. Un tiro verso la porta, e anche insidioso, l’unico highlight nell’area avversaria. Poteva andare meglio, ma c’è chi ha fatto peggio.

La sua parole, come per tutti: fiducia

Inevitabile. Soprattutto dopo una sconfitta, alla prima giornata e davanti alla propria gente. È un processo in corso d’opera il nuovo mondo Rossoblù, e Bologna-Lazio lo ha dimostrato eccome. C’è chi, però, in questo processo, sembra essersi calato già a misura, proprio come Roberto Piccoli. Certo, come scritto anche nelle nostre pagelle, sicuramente ci si aspetta di più da lui come incidenza, soprattutto dentro l’area. Ma, nella generalità di un Bologna che sembra dover ancora trovare più di una risposta, Roberto Piccoli ha lanciato più segnali di altri.

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