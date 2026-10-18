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Bologna, traspare ottimismo per Theate: ecco i probabili tempi di recupero

I rossoblu sono rimasti orfani di Piccoli per qualche settimana, il belga invece dovrebbe riprendere ad allenarsi tra qualche giorno.

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24 secondi fa

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Arthur Theate (© Damiano Fiorentini)
Arthur Theate (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)
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Orsolini, Holm e, da oggi, anche Piccoli e Theate. Il quartetto d’archi rossoblu, composto da alcuni dei perni a disposizione di Palladino, attualmente si trova ai box, allungando la striscia di titolari lontani dai campi a quattro undicesimi del totale. Numeri importanti che evidenziano le difficoltà del Bologna, anche perché, a differenza delle passate stagioni, la rosa è un po’ più corta e la qualità di certi interpreti sarebbe indispensabile.

Per approfondire:

Quantomeno per il belga traspare ottimismo: magari lo rivedremo addirittura contro il Cagliari, chissà.

Piccoli si ferma

Come già avevamo riportato nella serata di ieri, il problema di Piccoli dovrebbe tenerlo fermo fino alla sosta. Lo conferma anche Matteo Fogacci nel numero odierno di Stadio, evidenziando come il tecnico rossoblu abbia appena perso la sua prima punta prediletta per la titolarità. Lo staff medico rivaluterà comunque il ragazzo nei prossimi giorni, confermando il piano di rientro e magari cercando di accelerare le operazioni. Senza dimenticare però la prudenza.

Roberto Piccoli durante Bologna-Lazio (© Damiano Fiorentini x 1000 Cuori Rossoblu)

Roberto Piccoli, attaccante del Bologna obbligato a stare fuori per qualche settimana (© Damiano Fiorentini x 1000 Cuori Rossoblu)

Theate, c’è ottimismo

Assieme al puntero Piccoli si è fermato anche Arthur Theate che, dopo lo stop di Lecce, si era ripreso molto bene ed aveva anche ieri gestito ottimamente i ritmi dalla sua parte. Purtroppo, però, il suo match è finito anzitempo a causa di uno sfortunato contatto con un avversario, che potrebbe tenerlo fuori per qualche giorno.

Poi sapremo se l’ottimismo generale verrà confermato grazie agli esami che saranno svolti in settimana, ma la sensazione è che il belga potrebbe addirittura partire per Cagliari.

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