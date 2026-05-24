Bologna FC
Bologna Primavera: oggi pomeriggio si fa la storia al Viola Park
Ci sono partite con cui si costruisce un pezzo di leggenda: oggi i ragazzi di Morrone proveranno ad entrare nella storia.
Finita ieri la stagione dei “grandi” con un onorevole pareggio (ma fino all’86’ erano tre punti), nel pomeriggio la Primavera gioca per la storia. Al Viola Park, a partire dalle 18.30 (quasi orario serale, per sfuggire agli artigli del caldo) i ragazzi di Morrone proveranno a costruire l’impresa e raggiungere la finale.
Un Bologna Primavera che prova a scrivere un pezzo di storia
Facciamo insieme un ragionamento di comprensione: essere ai play-off e, per giunta, in semifinale, deve dare la portata dell’eccezionalità del percorso dei giovani rossoblù. Eccezionalità e importanza del percorso: essere fra le prime quattro squadre di Italia del campionato Primavera, da la cifra di quello che i ragazzi di Morrone sono riusciti a compiere.
La semifinale è stata conquistata all’ultimo respiro, con un gol del solito Lo Monaco, che infilava nel sacco un passaggio di Ravaglioli. A Roma era tutto fuorchè facile: la Primavera rossoblù ci è riuscita con una prova di qualità e resilienza. Come le rincorse di Castaldo, negli ultimi secondi, attaccante ma primo difensore aggiunto per difendere quel risultato preziosissimo. E al Tre Fontane è esplosa la gioia del gruppo che aveva capito di aver compiuto un’impresa.
Nei piedi la fatica, nel cuore e nella mente la finale
Ordinaria eccellenza per un gruppo che non vuole fermarsi sul più bello: oggi pomeriggio, forse, la partita più difficile. Si affronta, in casa sua, la capolista. Forse è questa la vera finale per i ragazzi di Stefano Morrone. La Fiorentina ha finito in testa alla classifica la regular season e prova a portare a casa il titolo, forte anche di un turno di riposo per aver saltato il primo turno.
La curiosità da segnalare che delle prime quattro squadre Primavera d’Italia, tre sono Emiliano-Romagnole. Come a dire che il calcio migliore giovanile si gioca sulla Via Emilia e parla il nostro dialetto.
Animo Ragazzi: la meta non è ancora raggiunta ci sono ancora 180 minuti da giocare: fatelo per Voi, per la Vostra gloriosa maglia e per la città. Pochi passi ancora Vi separano dalla storia: ma a tutti Voi va il nostro grande rigraziamento per il campionato che avete fatto e per le gioie che ci avete regalato.
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