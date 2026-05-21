Bologna FC
Primavera, Roma-Bologna 1-2: Lo Monaco porta i rossoblù in semifinale
Il Bologna Primavera firma un’impresa straordinaria contro la Roma: i rossoblù ribaltano il match nel finale e conquistano la semifinale contro la Fiorentina.
Impresa straordinaria del Bologna Primavera, che batte la Roma per 2-1 in trasferta e conquista la semifinale playoff contro la Fiorentina. Dopo il vantaggio giallorosso nel primo tempo firmato Marchetti, la squadra di Stefano Morrone reagisce nella ripresa ribaltando completamente la gara grazie ai gol di Castaldo e Lo Monaco.
Una vittoria pesantissima per i rossoblù, che continuano a inseguire il sogno Scudetto al termine di una partita intensa, sofferta e decisa soltanto nei minuti finali.
Primo tempo – Marchetti porta avanti la Roma
Il primo tempo tra la Primavera della Roma e quella del Bologna si chiude con i giallorossi avanti 1-0.
La prima vera occasione rossoblù arriva al 30’, quando Castaldo prova a rendersi pericoloso ma non riesce a inquadrare la porta. Cinque minuti più tardi è invece la Roma ad andare vicinissima al vantaggio con Arena, che approfitta di una leggerezza di Tomasevic ma trova un attento Happonen a salvare il Bologna.
La squadra di Guidi trova però il gol al 36’: Marchetti riceve al limite e lascia partire una conclusione precisa sotto l’incrocio dei pali che vale l’1-0 giallorosso.
Un colpo pesante per il Bologna, chiamato ora a reagire nella ripresa per continuare a inseguire il sogno semifinale.
Secondo tempo – Lo Monaco completa la rimonta e il Bologna vola in semifinale
Nella ripresa il Bologna Primavera cambia ritmo e chiude la Roma nella propria metà campo, trovando subito il pareggio al 54’: Castaldo svetta di testa e firma l’1-1 che riaccende le speranze rossoblù.
La squadra di Morrone continua a spingere e appena un minuto più tardi N’Diaye sfiora il gol del vantaggio, mancando una grande occasione per completare immediatamente la rimonta.
Con il passare dei minuti cresce la tensione e al 72’ la Roma rischia tantissimo, con il Bologna che sfiora il gol del sorpasso per questione di centimetri. Nel finale arriva poi un’altra grande occasione su punizione con Maccaroni all’87’.
Quando la partita sembra ormai destinata ai giallorossi, al 90’ arriva l’esplosione rossoblù: Luca Lo Monaco trova il gol del 2-1 e regala al Bologna una semifinale playoff storica contro la Fiorentina.
Il tabellino
Marcatori: 36′ Marchetti (R), 54′ Castaldo (B), 90′ Lo Monaco (B)
Roma: De Marzi; Nardin; Seck; Terlizzi (61′ Mirra); Marchetti (81′ Lulli); Bah; Panico; Cama (75′ Litti); Almaviva (61′ Maccaroni); Di Nunzio (81′ Arduini); Arena. Allenatore: Guidi
Bologna: Happonen; Nesi; Francioli (8′ Tupec) (60’Libra); Tomasevic; Papazov; N’Diaye; Lai (80′ Ravaglioli); Saputo (60′ Lo Monaco); Negri; Toroc (60′ Jaku); Castaldo. Allenatore: Morrone
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