Bologna, via al tour de force: spazio anche agli inutilizzati?

Archiviata la trasferta di Cagliari (terminata 2-0 per i rossoblù grazie alle reti di Casale e Bernardeschi), il Bologna ricomincia subito il lavoro in vista delle prossime partite di campionato. Da domani a giovedì andrà infatti in scena la nona giornata di Serie A, nonché primo turno infrasettimanale della stagione: mercoledì alle 18:30 la formazione di Raffaele Palladino affronterà il Milan in trasferta. Sabato pomeriggio alle 15, invece, il Monza è atteso al Dall’Ara.

Mercoledì il Milan, sabato il Monza: per le prossime partite il Bologna e Palladino avranno bisogno anche dei giocatori che finora hanno avuto meno spazio

Per Ferguson e compagni inizia dunque una settimana lunga e impegnativa, durante la quale sfideranno una big e una neopromossa da non sottovalutare. Adesso più che mai, dunque, ci sarà bisogno di tutti, anche di quei giocatori che finora hanno collezionato meno minuti. Oltre ad Artem Dovbyk, infatti, i rossoblù meno utilizzati sono il difensore nigerino Rahim Alhassane, il centrale ceco Martin Vitik, il centrocampista italo-venezuelano Marco Libra, il centrocampista argentino Mikel Amondarain e l’attaccante belga Samuel Mbangula.

Un quintetto che, come scrive Alessandro Mossini sull’edizione odierna del Corriere di Bologna, aveva raccolto appena 9′ di gioco complessivi nell’era Palladino. Nel secondo tempo di Cagliari, tuttavia, il tecnico rossoblù (che finora aveva ruotato pochissimo le formazioni) ha deciso di gettarli tutti e cinque nella mischia, probabilmente con l’obiettivo di dar loro più minuti nelle gambe in vista delle prossime partite.

Anche chi ha trovato meno spazio, infatti, è fondamentale per la buona riuscita della squadra. «Io avrò bisogno di tutti, tutti devono sentirsi importanti e coinvolti, anche chi finora ha trovato meno spazio – aveva dichiarato Palladino nella conferenza stampa pre Cagliari – Devo creare una sana competizione e devo vedere che tutti vanno forte durante gli allenamenti». È dunque probabile che con il Milan e il Monza vedremo in campo qualche volto nuovo, anche per dare un po’ di riposo ai titolarissimi.

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