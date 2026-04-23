Bologna-Roma, la probabile formazione: difesa titolare, Sohm avanti in mediana

Bisogna finire al meglio: questo è il grido all’unisono che arriva dai protagonisti. E a Casteldebole la volontà è quella di far seguire i fatti alle parole. Manca sempre meno a Bologna-Roma, un incrocio che ha regalato più di un emozione in questa stagione, soprattutto in Europa, ma che oggi significa mantenere vive le speranze proprio di raggiungere nuovamente una competizione oltre confine, se centrato il settimo posto (Coppa Italia permettendo). Vediamo quali saranno, molto probabilmente, le scelte di Vincenzo Italiano in vista del match.

Bologna-Roma, la probabile formazione

Si parte dalla porta in vista di Bologna-Roma, lì dove dovrebbe essere riconfermato Ravaglia, senza sorprese. La retroguardia sarà quella titolare di questa seconda parte di stagione che sta volgendo al termine, secondo Marcello Giordano de Il Resto del Carlino: Joao Mario, Heggem, Lucumì e Miranda, con Zortea pronto a subentrare sulla destra a partita in corso.

La mediana è oggetto di argomento in questi giorni di lavoro sul campo: si va verso un ballottaggio tra Ferguson e Pobega, con una possibile conferma di Sohm – così da poterlo valutare sempre meglio in vista del futuro – e con, ovviamente, la presenza di Remo Freuler. Tuttavia, non è da escludere nemmeno un impiego di Moro: vedremo come deciderà di impostare la partita Vincenzo Italiano, se con palleggio o con muscoli in più.

Attacco senza rebus

Passiamo al reparto offensivo, dove le scelte sono quasi obbligate. Perlomeno nel ruolo di prima punta: Dallinga non recupera, e quindi il numero 9 sarà sempre colui che lo porta anche sulla schiena, e cioè Santiago Castro. Sulla destra, dopo l’infortunio di Bernardeschi, si rivedrà titolare Riccardo Orsolini, mentre a sinistra non sembra essere in discussione la presenza di Jonathan Rowe. È tornato in gruppo Dominguez, ma lui, come Cambiaghi e Odgaard, può essere l’arma in più nella seconda parte di gara.

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