Sempre Santi: titolare anche contro la Roma, vuole il gol

3122, 11, 12. Stiamo dando i numeri. Sì, i numeri di Santiago Castro con il Bologna riportati da Stefano Brunetti su Stadio. Raccontano di un giocatore diventato indispensabile per la squadra. E che sarà titolare per l’ennesima volta anche nella prossima di campionato contro la Roma. Un attaccante che potrebbe essere capocannoniere dei Rossoblù e non è lontano dal raggiungere l’obiettivo. E di un valore che negli ultimi anni si è moltiplicato.

Castro: medaglia di bronzo per minuti giocati

3122: i minuti giocati da Santiago Castro in questa stagione con il Bologna. Meglio di lui soltanto Lucumì (3207) e Miranda (3232). E se prima l’argentino si alternava lì davanti col compagno di reparto Dallinga, ora quella zolla di campo è tutta sua. L’olandese è stato colpito da continui acciacchi fisici, Castro è stato chiamato agli straordinari. E ha raggiunto domenica scorsa le 100 presenze in Rossoblù.

Contro la Roma sarà quindi l’ottava partita da titolare consecutiva. Nelle precedenti sette ha giocato sempre dal 1′, per venir sostituito soltanto nei minuti finali. Per riprendere un po’di fiato. La differenza stavolta è che ha avuto una settimana piena per recuperare tra una titolarità e l’altra per la mancanza del turno infrasettimanale. E forse è ciò che gli serviva dopo il tour de force dell’ultimo periodo.

Contro la Roma Santi vuole ritrovare il gol al Dall’Ara

11: i gol segnati da Santiago Castro in questa stagione con la maglia del Bologna. 7 in campionato, 2 in Europa e 2 in Coppa Italia. Superati già i 10 complessivi della scorsa annata e puntato Orsolini fermo a quota 12. Castro potrebbe diventare il capocannoniere dei Rossoblù. L’ultima vittima dell’argentino, proprio la Roma (nel ritorno dell’euroderby) che sabato sarà ospite al Dall’Ara.

E qui una nota dolente: nel proprio stadio Castro non va a segno da settembre in Serie A (Bologna-Genoa 2-1). Se consideriamo anche le trasferte, l’astinenza dura da più di due mesi, era esattamente il 15 febbraio (Torino-Bologna 1-2). Contro la Roma allora Castro cercherà questo gol che per uno dai numeri che ha lui manca da troppo tempo in campionato.

Santiago, quanto vali ora per il Bologna!

12: i milioni che il Bologna spese per Santiago Castro acquistandolo dal Velez nel febbraio 2024. Passati due anni, oggi il valore dell’argentino è lievitato. Le voci di mercato l’hanno già toccato. In estate c’è da aspettarsi che diverse squadre bussino alla sua porta. E che la società rossoblù si comporti come per Ndoye: si tratta solo dai 40 milioni in su. Perché considerando tutti i suoi numeri (anche quello che indica l’età), Santiago Castro è un vero gioiellino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook