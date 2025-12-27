Il Bologna cerca l’assist del dodicesimo uomo

La fine dell’anno si avvicina e il Bologna la festeggerà con qualche giorno di anticipo, a casa sua, con i suoi tifosi: il 28 dicembre il Dall’Ara ospita il Sassuolo per l’ultima sfida del 2025. Un 2025 che si è tinto di rossoblù con la vittoria della Coppa Italia a maggio e il bis da record sfiorato con la Supercoppa. Per poter far festa veramente, la tifoseria vuole vedere la propria squadra tornare a segnare in casa.

Verso Bologna-Sassuolo: attesi oltre 25mila spettatori

Più di 25mila spettatori saranno sugli spalti del Dall’Ara per Bologna-Sassuolo. E saranno praticamente tutti tifosi del Bologna, perché nel settore ospiti sono pochi i biglietti venduti finora. Per questo il numero di spettatori è inferiore alla media (oltre i 28mila). Per gli altri settori invece, rimangono posti soltanto nei Distinti e in Tribuna, mentre nelle due curve tutto esaurito.

I tifosi Rossoblù sono pronti ad sostenere la squadra in quest’ultima partita dell’anno. A celebrare chi li ha fatti esultare tante volte. A salutare un 2025 pieno di gioie, successi, sogni.

La spinta dei tifosi per ritrovare i gol al Dall’Ara

È l’undicesima giornata, quello spettacolare Bologna-Napoli, l’ultima volta che i Rossoblù segnano almeno due gol al Dall’Ara. Una rete sola nelle successive due partite casalinghe: Orsolini su rigore contro la Cremonese, mentre con la Juve finisce 0-1.

Il Bologna vanta il terzo miglior attacco del campionato con 23 reti, ma la maggior parte è arrivata in trasferta, 13 per la precisione (1,625 di media). La media dei gol casalinghi è più bassa (1,42). Ecco allora che per Bologna-Sassuolo il fattore tifosi dovrà essere sfruttato per invertire la marcia.

Gli undici di Italiano sono chiamati a dare il massimo in campo per vincere migliorando le statistiche. Il dodicesimo uomo è pronto a sostenerli e fornire gli assist necessari.

