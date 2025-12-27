Bologna-Sassuolo: Orso vuole l’ultimo toc toc dell’anno

Domani alle 18 il Bologna torna a giocare sul campo del Dall’Ara dopo l’avventura in Supercoppa, dove incontreranno il Sassuolo di Fabio Grosso. I rossoblù, ancora con l’amaro in bocca dopo la finale contro il Napoli, cercheranno di rialzarsi nel proprio stadio. Uno fra tutti vuole incidere contro i neroverdi: Riccardo Orsolini.

Orsolini: primo posto nella classifica dei bomber di Serie A nel 2025

Il numero 7 vuole aggiungere un altro toc toc ad un anno già perfetto, che lo ha coronato come miglior capocannoniere della Serie A. Negli ultimi dodici mesi infatti, Orso ha totalizzato ben 15 reti. In questa classifica dell’anno solare 2025, è davanti a Lautaro Martinez, medaglia d’argento von 14 reti e a Pulisic, terzo posto con 13 gol.

Rendimento da record, ma ora dovrà fare gli straordinari

Orsolini ha dimostrato di essere una certezza per Bologna e nelle ultime gare, anche un grande capitano. Davanti alla porta, il numero 7 c’è sempre, nella gioia e nel dolore: non tradisce mai.

A maggior ragione dovrà continuare questo rendimento anche nel prossimo mese dato che, in seguito all’infortunio di Federico Bernardeschi, è chiamato a fare gli straordinari. Nel frattempo da Casteldebole, si sta riflettendo se non sia opportuno comprare un altro esterno in questa sessione di mercato invernale.

Bologna-Sassuolo: Orso vuole andare in doppia cifra stagionale

Ma nel frattempo, il focus è sulla gara di domani. Orsolini riparte dal Sassuolo a cui segnò il suo primo gol in rossoblù in un derby giocato al Mapei Stadium l’8 novembre 2019, e che i felsinei persero per 3-1. Su 14 partite contro il Sassuolo, Orsolini è andato a segno 4 volte e domani proverà ad alzare questo numero.

Certo, anche che anche i migliori hanno i loro momenti no. E difatti, nell’ultimo periodo Orsolini non è stato sempre impeccabile davanti alla porta. Il suo ultimo gol su azione in campionato risale al 19 ottobre a Cagliari.

Se il totale in Serie A nel 2025 è 15 reti, il totale in stagione è 9: la doppia cifra è ad un passo, e perché mai non raggiungerla domani per chiudere il 2025 col botto?

