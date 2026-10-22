Bologna, rebus attacco e rotazioni contate: la mappa delle scelte prima di Cagliari

Alla vigilia della cruciale trasferta in terra sarda in Cagliari-Bologna, le incognite nella testa dell’allenatore si intrecciano con la necessità impellente di muovere la classifica. L’infermeria impone scelte coraggiose e costringe a riconsiderare equilibri strategici fondamentali per ridare ossigeno alla squadra.

La certezza amara risiede nel reparto avanzato, dove pesa come un macigno l’assenza di Riccardo Orsolini, rimasto a svolgere palestra e terapie per un rientro previsto solo dopo la sosta, tra la gara contro il Monza e quella con il Parma del 7 novembre. Il forfait di Roberto Piccoli, anche lui costretto a uno stop forzato, azzera le opzioni consolidate nel ruolo di prima punta e costringe la guida tecnica a reinventare del tutto le proprie geometrie offensive.

Verso Cagliari-Bologna: gli azzardi e le tentazioni in avanti

Senza i punti di riferimento abituali, le attenzioni si concentrano sulle alternative da schierare al centro dell’attacco. La condizione fisica precaria di Artem Dovbyk, ancora ben lontano dal garantire i novanta minuti di intensità richiesti, e l’incognita rappresentata dal giovane Jay Enem spingono verso soluzioni differenti.

La tentazione di rispolverare Jens Odgaard nel ruolo di centravanti prende sempre più corpo, sfruttando le sue doti di raccordo per favorire gli inserimenti dei compagni. Come fotografato oggi dal giornalista Luca Bortolotti su La Repubblica, le ultime ore di allenamento prima della partenza risulteranno decisive per capire se affidarsi al danese o rischiare una staffetta programmata tra Dovbyk ed Enem per dividere le energie nel corso dei novanta minuti.

Conferme e ballottaggi tra difesa e corsie

Sulle fasce laterali la situazione sembra delinearsi con maggiore chiarezza per compensare le defezioni. L’assenza di Orsolini spalanca le porte a Federico Bernardeschi, pronto a presidiare la corsia d’attacco con Nicolò Cambiaghi sul lato opposto per dare imprevedibilità e ampiezza alla manovra.

Tra i pali Lukasz Skorupski mantiene il vantaggio su Pessina, mentre nel pacchetto arretrato giungono notizie rassicuranti sul pieno recupero di Arthur Theate. Il difensore belga ha superato il fastidio rimediato nella sfida contro l’Inter ed è pronto a guidare il reparto, affiancato da Matteo Darmian in un pacchetto difensivo a tre che vede ancora ampi ballottaggi aperti tra Casale, Helland ed Heggem.

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