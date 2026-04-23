Giovani rossoblù protagonisti: il Bologna si gode il vivaio

Il lavoro fatto nel settore giovanile del Bologna sta iniziando a dare risposte concrete. Mentre la Primavera continua a inseguire un accesso ai playoff che sarebbe importante ma non imprescindibile rispetto agli obiettivi iniziali, altre squadre del vivaio hanno già centrato traguardi significativi e si preparano a vivere la fase decisiva della stagione.

Playoff già conquistati: U16 avanti tutta

Come riportato da “Più Stadio“, l’Under 16 guidata da Giovanni Ceccarelli ha chiuso la stagione regolare con un secondo posto da 54 punti, mantenendo sei lunghezze di vantaggio sul Cesena e restando alle spalle di una Juventus che ha fatto corsa a sé. Un percorso solido che vale l’accesso diretto ai quarti di finale, dove ad attendere i rossoblù ci sarà il Genoa. Un risultato tutt’altro che banale: arrivare già tra le migliori otto senza passare dai turni preliminari è un segnale forte.

Un cammino verso i playoff per l’U15

Qualche ostacolo in più lungo il percorso, ma l’Under 15 di Fabio Zaza è riuscita comunque a conquistare un piazzamento importante. Il quinto posto finale, con 49 punti, apre le porte degli ottavi di finale, dove il Bologna affronterà il Parma. Un traguardo costruito con costanza, nonostante le difficoltà: abbastanza per sognare un passo in più?

U17, tutto in novanta minuti

Situazione ancora aperta per l’Under 17 di Gianni Migliorini, pienamente coinvolta nella corsa playoff. Domenica sarà decisiva: contro il Genoa servirà una vittoria per tenere dietro il Torino, distante appena un punto.

U18, strada ancora lunga

Discorso diverso per l’Under 18 allenata da Luigi Della Rocca, attualmente terza a quota 55 punti. La stagione però è tutt’altro che conclusa: restano ancora sette partite da giocare, un margine ampio per consolidare la posizione e magari puntare ancora più in alto.

Nel complesso, tra le squadre del settore giovanile che hanno già conquistato traguardi importanti e quelle ancora pienamente in corsa, la sensazione è che il futuro rossoblù abbia basi solide su cui costruire. Ora resta da capire fin dove potranno arrivare questi ragazzi, ma una cosa è già chiara: il progetto sta funzionando.

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