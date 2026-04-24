Bologna, situazione infortunati: Dallinga e Casale puntano il Cagliari

Non ci saranno per Bologna-Roma. La giornata di ieri non ha portato novità: Dallinga e Casale rimangono ai box insieme a Skoruspki e Bernardeschi. Questi tutti i nomi degli infortunati del Bologna al momento e che saranno assenti domani nel prossimo impegno della squadra in campionato. Per i primi due però -come riportato da Stefano Brunetti su Stadio– si prospetta un rientro a breve.

Il punto sugli infortunati: i possibili rientri contro il Cagliari

Nella seduta di allenamento ieri a Casteldebole, terapie per Bernardeschi, lavoro differenziato per Skorupski, Dallinga e Casale. L’attaccante olandese è alle prese da tempo con una tendinite e non si conoscono con esattezza i tempi di recupero. Ma sono già passate settimane quindi si spera di poterlo rivedere disponibile contro il Cagliari, la prossima sfidante del Bologna dopo la gara di domani contro la Roma.

Per Casale invece si può essere più ottimisti. Il suo infortunio risale alla partita di ritorno contro l’Aston Villa: il centrale italiano ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Si prospettava un suo rientro già con la Roma. Questa prospettiva è sfumata, Casale certamente non sarà disponibile per la sfida di domani, ma proverà ad esserci per la successiva contro il Cagliari. La partita contro i Sardi è in programma domenica 3 maggio al Dall’Ara.

Verso Bologna-Roma: la probabile formazione

Considerati gli infortuni, Italiano è chiamato a disegnare la formazione del Bologna per affrontare la Roma domani. Ravaglia dovrebbe essere il titolare tra i pali, anche se c’è un ballottaggio con Pessina che pare però in svantaggio. Davanti a lui la coppia Lucumì-Heggem: il norvegese sembra essere la scelta di Italiano che lo preferisce stavolta al connazionale Helland (titolare contro la Juventus) e a Vitik. Sulle fasce Miranda sicuro, Zortea in ballottaggio con Joao Mario e De Silvestri.

A centrocampo sicuramente Ferguson e Freuler. Per il terzo c’è una vasta scelta visto che sono tutti disponibili: probabilmente Sohm la spunterà su Pobega e Moro. Dove non ci sono dubbi invece è l’attacco. Per i Rossoblù contro la Roma ci sarà il tridente composto da Rowe, Castro e Orsolini. Odgaard, Cambiaghi e Dominguez appena tornato tra i disponibili, potrebbero essere delle scelte a gara in corso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook