Verso Bologna-Roma: Rowe-Castro-Orso tridente d’attacco

Non ci sono dubbi. Si intende, non ci sono dubbi di formazione per Italiano lì davanti: come riportato da Marcello Giordano sul Resto del Carlino i titolari saranno Rowe, Castro e Orsolini. Il Bologna attende la Roma al Dall’Ara in una partita in cui si intrecciano prospettive in classifica e destini di allenatori. I Rossoblù puntano a un settimo posto che può ancora valere l’Europa. Ma se la devono vedere con i Giallorossi che hanno ancora in ballo un posto in Champions. In un momento in cui le panchine sia di Gasperini che di Italiano sembrano essere in bilico.

I rossoblù si preparano per la Roma: la probabile formazione

I Rossoblù arrivano da due sconfitte: Aston Villa prima e Juventus poi. Contro gli inglesi gli esperimenti tattici di Italiano (invertire i terzini) non hanno funzionato: contro la Roma si torna sulle scelte di formazione classiche. Ravaglia tra i pali e davanti a lui la coppia Lucumi-Heggem (non confermato Helland dopo la titolarità contro la Juventus). Sulle fasce Miranda a sinistra e Zortea a destra.

A centrocampo Italiano si affida a Ferguson, Freuler e Sohm, che possano essere accorti soprattutto in fase difensiva. Non saranno tra i convocati, per infortunio, il lungodegente Skorupsi, Casale, Dallinga e Bernardeschi fermatosi nell’ultima partita contro la Juventus. Torna disponibile invece Dominguez, ma si accomoderà in panchina: lui con Odgaard e Cambiaghi potrebbero essere delle possibilità a gara in corso. Perché lì davanti il tridente è già deciso.

L’attacco è deciso: il 9 e l’11 irrinunciabili, Orso cerca continuità

Il tridente d’attacco rossoblù per Bologna-Roma è già disegnato: sarà Rowe-Castro-Orsolini. Titolari anche contro la Juventus, cercheranno di far dimenticare quella partita non positiva per tutta la squadra. Orsolini sulla destra cerca continuità dopo aver ritrovato il gol con il Lecce. Un gol che mancava altrimenti da troppo tempo ma che ha bisogno di ulteriori conferme: serve ritrovare in tutto e per tutto il vero Orso.

Castro e Rowe di nuovo in campo: ormai sono irrinunciabili. L’argentino è alla sua ottava partita da titolare consecutiva. L’inglese è l’uomo più in forma in rosa al momento. Ed entrambi sembrano avere un buon feeling con la Roma: tra andata e ritorno di euroderby, in due hanno collezionato 3 assist e 2 gol. Il Bologna allora si affida a loro per tornare a vincere.

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