Bologna, è tempo di ritorni

Per il Bologna qualche rientro dall’infermeria e il ritorno dell’ultimo giocatore dalle Nazionali. E anche il suo allenatore Vincenzo Italiano si presenterà oggi davanti ai giornalisti per la prima volta dal 19 ottobre. I rossoblù avevano appena battuto in trasferta il Cagliari e, da prassi, il mister si era presentato ai microfoni nel post partita. Il giorno successivo però, la notizia del ricovero al Sant’Orsola per una polmonite. Italiano è tornato con la squadra per le partite contro Torino e Parma, seguendole dagli spogliatoi e preferendo evitare interviste. Oggi alle 14 il ritorno nella conferenza stampa pre Udine-Bologna.

Torna Dominguez titolare?

A uscire dall’infermeria solo Ravaglia e Immobile. Per il resto rimane l’emergenza. Potrebbe essere allora l’occasione di Benjamin Dominguez: l’argentino escluso dalla lista Uefa può trovare un posto nell’11 titolare contro l’Udinese. Altri dubbi di formazione si pongono per Italiano. Il ballottaggio a sinistra tra Bernardeschi e Orsolini vede forse favorito il primo a scapito del secondo che rientra dagli impegni in Nazionale. Dalle rispettive Nazionali sono tornati anche Ferguson e Moro che si giocano il posto in mediana a fianco a Pobega.

Lucumì rientra dalla Colombia

L’ultimo giocatore a tornare a Casteldebole terminata la sosta nazionali è stato Lucumì. Italiano potrebbe decidere di lasciarlo riposare sostituendolo con Vitik o Casale. A completare la difesa Heggem, Miranda e Zortea. Il veneto sembra in vantaggio su De Silvestri, ma bisogna tenere in conto il prossimo impegno europeo: il Salisburgo in programma giovedì 27. Se Holm non sarà disponibile per quella data (molto probabile), sarà Zortea a giocare in Europa League e De Silvestri contro l’Udinese.

