Dopo la pioggia viene sempre il sereno. Ed il sereno, dopo la pioggia di infortuni, è finalmente giunto anche per mister Vincenzo Italiano. Dopo i tanti infortuni accorsi nelle ultime due settimane, infatti, questa mattina lo staff medico del Bologna ha dato il via libera per i rientri di Federico Ravaglia e Ciro Immobile.

Bologna: Immobile e Ravaglia a disposizione di Italiano

Due recuperi con tempi di attesa molto diversi, ma sicuramente ben accetti da tutta Casteldebole. Per ciò che riguarda il portiere numero 13, infatti, il dolore accusato alla caviglia nella rifinitura di Bologna-Napoli lo aveva costretto a quasi due settimane di stop, mettendo addirittura a rischio la sua presenza sabato con l’Udinese. Emergenza che, ovviamente, è rientrata in mattinata, con lo staff medico che ha dato il via libera al rientro.

Tempi molto diversi, invece, per Ciro Immobile. L’attaccante campano, fermatosi per infortunio alla prima giornata di campionato contro la Roma, ha impiegato molto più dei due mesi previsti per rientrare in campo. Nonostante avesse bruciato i tempi circa la fase di terapie, infatti, la graduale fase di rientro in campo ha previsto tempi ben superiori alle aspettative, con l’ex capitano biancoceleste che per diverse settimane ha lavorato in parte col gruppo ed in parte singolarmente. Fino ad oggi, quando finalmente anche Ciro ha ricevuto il via libera per il rientro in campo, e sarà regolarmente a disposizione già da sabato al Bluenergy Stadium.

