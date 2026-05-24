Bologna, un 3-3 contro l’Inter che getta le basi per il futuro

Una rimonta che impedisce ai rossoblù di chiudere la stagione con tre vittorie consecutive: un peccato aver chiuso sul 3-3 la sfida tra Bologna e Inter, ma quello che si è visto in campo lascia ben sperare.

Nonostante le difficoltà incontrate da dicembre a questa parte, soprattutto tra le mura del Dall’Ara, la banda di Italiano ha scelto di reagire. Troppo tardi per rimettersi in corsa per l’Europa, ma con largo anticipo per iniziare a mettere insieme basi solide per la stagione che verrà.

Bologna-Inter, lo specchio dei numeri casalinghi

Come scrive Davide Centonze su Stadio, un successo ieri avrebbe lasciato sicuramente tutt’altra emozione agli oltre 30mila tifosi presenti al Dall’Ara. Non è arrivata nemmeno un’ultima gioia casalinga a tentare di risistemare una statistica interna che grida vendetta. Con 22 punti in 19 partite, il Bologna chiude la stagione con una media punti di 1.15 in casa. Si contano ben 9 sconfitte tra le mura amiche, quasi tutte figlie di un gruppo che da dicembre in poi ha perso la retta via.

La maledizione del Dall’Ara

Tutto è iniziato dalla pesante sconfitta contro la Cremonese, prima della quale il Bologna di Italiano aveva dimostrato di avere tutti i presupposti per una stagione da zona Champions. Lo 0-3 a Udine ha confermato le difficoltà, sbocciate definitivamente nelle gare contro Juventus, Atalanta, Fiorentina, Milan, Parma, Verona, Lazio e Roma.

Gli unici risultati positivi sono arrivati solo contro Sassuolo (1-1), Udinese (1-0) e Lecce (2-0), prima dell’ultimo pareggio di ieri contro l’Inter.

I presupposti per un’ottima stagione

E proprio ieri sera il Bologna ha fatto vedere ottime cose. Non solo per quanto riguarda i singoli, ma anche per una gestione generale della gara che a tratti ha ricordato quella di inizio stagione. Gli applausi di tutto il Dall’Ara alla squadra e a Vincenzo Italiano significano solo una cosa: i tifosi ci credono ancora e nella prossima stagione non si potrà fare alto che cercare di alzare ancora il livello.

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