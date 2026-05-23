Bologna FC
LIVE – Bologna-Inter 3-3: finisce la stagione a 56 punti
La cronaca live di Bologna-Inter, ultima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Rossoblù già certi dell’ottavo posto
Con oltre 30 mila spettatori sugli spalti, al Dall’Ara, scorrono i titoli di cosa sulla stagione del Bologna che chiude, già certa dell’ottavo posto, contro l’Inter scudettata. Last dance per diversi giocatori e anche per l’allenatore?
La cronaca di Bologna-Inter: secondo tempo
46′ – Si ricomincia.
48′ TRIS DEL BOLOGNA! Cross basso di Miranda in area, deviazione rocambolesca nella propria porta di Zielinski, Martinez pasticcia. 3-1 Bologna!
54′ – Triplo cambio Inter: fuori Lautaro, Barella e Dimarco, dento Bonny, Mkhitaryan e Luis Henrique.
55′ – Il luce Skorupski, devia di piede il tentativo di Sucic dalla sinistra.
63′ – Accorcia l’Inter con Esposito. Numero di Diouf sulla sinistra, tunnel a Miranda e palo, tap-in vincente a porta vuota di Esposito insacca.
65′ – Cambi anche per il Bologna. Ovazione per De Silvestri, rilevato da Zortea. Dentro anche Moro e Odgaard per Freuler e Pobega.
74′ – Sucic per Cocchi tra i nerazzurri.
77′ – Giallo a Mkhitaryan.
81′ – Finisce il campionato anche di Helland, rilevato da Heggem.
87′ – Pareggio dell’Inter. Diouf sorprende Miranda e s’invola in porta battendo Skorupski. E’ 3-3.
88′ – Esce Bernardeschi, entra Dallinga.
90′ – Due minuti di ricupero.
93′ – Triplice fischio. Termina in parità la stagione del Bologna a 56 punti.
La cronaca di Bologna-Inter: primo tempo
1′ – Foto collettiva per i rossoblù con familiari annessi, aria di festa al Dall’Ara. Poi fischio d’inizio.
2′ – Spunto di Rowe dalla destra, l’inglese entra in area e sbatte contro la difesa ma illumina la gara.
8′ – Pressing dei rossoblù. Inter in difficoltà nel costruire.
12′ – Rowe s’invola a rete, entrata provvidenziale di Bisseck in scivolata.
15′ – Prendono coraggio gli uomini di Chivu che giocano sulla rapidità esterna.
20′ – Altro sussulto del Bologna, Rowe recupera al limite, cerca Castro in area al quale non riesce però il tocco sotto porta.
22′ – Gol dell’Inter. Dimarco direttamente su punizione fuori area infila nel sette, Skorupski tocca soltanto. 0-1 nerazzurro.
24′ GOL DEL BOLOGNA! Risposta immediata del Bologna. Bernardeschi di tacco fa correre Castro che entra in area, palla toccata dalla difesa avversaria ma a rimorchio c’è ancora Bernardeschi che comodamente spinge in rete l’1-1.
25′ – Cooling break.
34′ – Nuovo brivido per il Bologna. Cross di De Silvestri, pallone vagante in area ci arriva Freuler ma da pochi passi spara alto.
36′ – Rowe ci prova dal limite, barba al palo.
41′ – Intervento durissimo di Lautaro su Freuler, giallo all’argentino.
42′ RADDOPPIO DEL BOLOGNA! Da fuori area tiro morbido di Pobega che vale il 2-1, complice una deviazione di Lautaro.
45′ – Due minuti di recupero
47′ – Fine primo tempo, Bologna in vantaggio 2-1, applausi ai rossoblù.
Le formazioni ufficiali e il tabellino
Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri (dal 65′ Zortea); Helland (dall’81’ Heggem), Lucumì, Miranda; Pobega (dal 65′ Odgaard), Freuler (dal 65′ Moro), Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.Italiano. A disp: Ravaglia, Pessina, Joao Mario, Lykogiannis, Sohm, Dominguez, Dallinga.
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Barella (dal 54′ Mkhitaryan), Sucic (dal 74′ Cocchi), Zielinski, Dimarco (dal 54′ Henrique); Esposito, Lautaro (dal 54′ Bonny). All.Chivu. A disp: Sommer, Di Gennaro, Darmian, Acerbi, Bastoni, Mosconi, Kaczmarski, Topalovic.
Marcatori: 22′ Dimarco (I), 24′ Bernardeschi (B), 42′ Pobega (B), 48′ aut.Zielinski (B), 63′ Esposito (I)
Ammoniti: Lautaro (I), Mkhitaryan (I)
Espulsi: –
Arbitro: Bonacina di Bergamo.
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