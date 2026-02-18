Brann, col Bologna come una trasferta: i norvegesi si preparano al caldo della Spagna

Domani alle 18:45 il Bologna sarà ospite a Bergen, nello stadio del Brann che porta ononimamente il nome della squadra cittadina. Una novità assoluta visto che le due formazioni nella fase “campionato” dell’Europa League si erano invece affrontate in Italia allo Stadio Dall’Ara.

Sotto la Torre di Maratona, i norvegesi ci torneranno in trasferta la prossima settimana, quando giovedì 26 febbraio alle 21 saranno ospiti in Emilia per la seconda volta in stagione. Ma, a livello logistico, per la formazione norvegese sarà una trasferta anche quella casalinga al Brann Stadion. Infatti, la squadra di Alexandersson in queste settimane ha preparato la doppia sfida col Bologna lontano da Bergen.

Il ritiro in Costa del Sol

Per ragioni geografiche e conseguentemente meteorologiche, il campionato norvegese in queste settimane è fermo. La stagione è terminata. I tornei del campionato scandinavo, infatti, in inverno vivono il loro momento di passaggio da una stagione all’altra.

Il Brann è reduce dalla fine del suo campionato, lo scorso 30 novembre, ma ora non può guardare alla prossima stagione. Infatti, il calcio europeo internazionale prosegue e il club ha preparato prima le due gare di gennaio della League Phase e ora si tiene in forma, pur senza gare ufficiali. E per tenersi in condizione ha scelto il caldo della Costa del Sol, vicino a Marbella. Allenamenti e amichevoli per tenersi pronti e tornare a Bergen nel momento della gara d’andata: il Brann ha giocato l’ultima gara ufficiale proprio in Europa League a fine gennaio perdendo con lo Sturm Graz. E ora arriva al doppio incontro col Bologna.

Vantaggio o svantaggio?

Lo stop e la preparazione dedicata solo e soltanto alla fase a eliminazione diretta può essere considerata un vantaggio? Non è detto, di sicuro il Brann sarà più fresco, ma anche meno rodato e forse un po’ arrugginito. Anche perché nel frattempo ha perso pezzi come Helland e non solo.

Insomma una situazione tutta da decifrare in vista della sfida di domani al Brann Stadion, a cui l’avversario del Bologna arriverà come se fosse in trasferta.

Fonte: Il Resto del Carlino

