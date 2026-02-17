Era il lontano 1970 quando Massimo Ranieri faceva uscire nei negozi il suo primo omonimo album. All’interno del cofanetto c’erano tante canzoni iconiche come Rose Rosse e la nostra protagonista di oggi, Se bruciasse la città. In questo struggente pezzo d’amore, il cantante napoletano ripete “Se bruciasse la città / Da te, da te, da te io correrei / Anche il fuoco vincerei / Per rivedere te“. In un momento di pericolo e difficoltà, insomma, non ci penserebbe due volte e tornerebbe per salvare l’amata da una sorte avversa. Allo stesso modo, i rossoblu in un momento di grandissima difficoltà si sono attaccati alla prospettiva di salvare un sogno, un sogno che ha preso la forma di una coppa. Così è arrivata la vittoria di Torino e così, col medesimo spirito, Italiano sta preparando la trasferta di Brann. A proposito dei norvegesi, che i felsinei conoscono bene, come sono cambiati dalla sfida dei gironi?

Assenze e infortuni

Apriamo la radio, come di consueto, con gli assenti di giornata. Essendo un periodo in cui il calendario è molto leggero, il Brann potrà puntare su un gruppo quasi illeso, con le sole eccezioni rappresentate da Castro (no, non Santiago) e Magnusson. Alexandersson potrà, dunque, permettersi l’imbarazzo della scelta.

Un altro Brann

Al momento, in Norvegia si sta svolgendo la off season, ragion per cui la squadra che i rossoblu affronteranno dopodomani sarà effettivamente un’altra rispetto a tre mesi fa. Della rosa che è arrivata a Bologna a novembre, ben sei giocatori sono andati via, producendo un tesoretto di 17 milioni nelle casse del club. Chiaramente, gran parte di questo profitto è arrivata anche dall’Italia, con il passaggio di Helland sotto le Due Torri. Al posto dei partenti, la dirigenza ha scelto di puntare su dei volti giovani dai campionati del Nord Europa, tra cui quello belga e quello danese. L’unica eccezione è il ventisettenne Thorsteinsson, ala sinistra acquistata per portare esperienza in una rosa estremamente verde.

