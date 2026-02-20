Bologna FC
Skorupski post Brann-Bologna (0-1): «Clean sheet? È merito di tutti, non solo mio»
Il Bologna vince a Bergen mantenendo la porta inviolata. Protagonista anche Skorupski che commenta l’ottima prestazione di squadra
Il Bologna conquista la fredda Bergen battendo il Brann mantenendo la rete inviolata, merito anche di Lukasz Skorupski che nel post partita commenta la prestazione: ecco le se sue parole.
Brann-Bologna (0-1): clean sheet rossoblù
La vittoria contro il Brann per il Bologna era importantissima. Per il suo percorso in Europa e per dare continuità ai risultati positivi dopo la vittoria contro il Torino nella scorsa giornata di Campionato. Questo Lukasz Skorupski lo sa bene: «Sono contento -dice- anche perché sono stato fermo a lungo».
Ma altrettanto importante è che il Bologna sia tornato a non subire gol. Era accaduto anche contro il Maccabi (0-3 per il Bologna), ma l’avversario era modesto e già fuori dalla competizione. Per risalire al penultimo cleen sheat bisogna tornare indietro fino a novembre: Bologna-Napoli, 2-0. Per il resto la difesa rossoblù negli ultimi mesi era stata poco attenta e sempre penetrabile.
Ieri contro il Brann è stata solida, lo riconosce anche Skorupski: «Quando non subisci è merito di tutti, non solo mio. Oggi più che mai». E ha ragione. Perché tutto il reparto difensivo funziona bene. Gli avversari si affacciano dalle parti del portiere rossoblù ma riescono a tirare solo 4 volte, 2 in porta. E su quei 2 tiri Skorupski c’è: al 23′ para il colpo di testa di Mathisen e poi di nuovo intercetta con la faccia il tap in successivo. La porta rossoblù rimane inviolata.
Skorupski felice per la vittoria sul Brann, le sue parole: «Una grande vittoria. Dobbiamo continuare così»
Il Bologna vince il ghiaccio e il “Fuoco” (in norvegese “brann”) di Bergen e nel post partita Lukasz Skorupski commenta con queste parole: «Abbiamo ottenuto una grande vittoria su un campo complicato. Atmosfera e condizioni ci imponevano di lottare e l’abbiamo vinta anche con il cuore e questo è l’importante».
Il pensiero del portiere polacco va anche al futuro, al resto della stagione: «È la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Torino e dobbiamo continuare così perché vogliamo tornare quelli di inizio stagione».
