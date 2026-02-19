LIVE – Europa League, Brann-Bologna 0-0: si parte a Bergen

Il Bologna torna in campo per i playoff di Europa League: il match d’andata tra i rossoblù di Vincenzo Italiano (che hanno chiuso la League Phase al decimo posto della classifica a quota 15 punti) e il Brann di Freyr Alexandersson (ventiquattresimo con 9 punti) andrà in scena questa sera al Brann Stadion di Bergen, casa della squadra norvegese. Fischio d’inizio alle 18:45. Il ritorno è invece in programma giovedì 26 febbraio alle ore 21 e si giocherà al Dall’Ara: qui i felsinei hanno già affrontato la squadra biancorossa durante la Fase Campionato, pareggiando 0-0.

Ora, il Bologna si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia in Europa League.

La cronaca LIVE di Brann-Bologna

1′ – In perfetto orario inizia il match del Brann Stadion di Bergen, in Norvegia.

Le formazioni ufficiali e il tabellino

Marcatori:

Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Cambiaghi, Castro. All. Italiano.

Arbitro: Rade Obrenovic (SVN).

