Federico Bernardeschi dopo Cagliari-Bologna (0-2): «Vittoria sudata su un campo difficile»

Questo pomeriggio alle 15 il Bologna è sceso in campo contro il Cagliari in un’impegnativa trasferta valida per l’ottava giornata di campionato. All’Unipol Domus gli uomini di Raffele Palladino sono riusciti a imporsi per 0-2 sulla squadra di Fabio Pisacane, reduce da un ottimo inizio di campionato. Grazie ai gol di Nicolò Casale e di Federico Bernardeschi su rigore, tuttavia, gli emiliani hanno trovato la loro seconda vittoria dall’inizio della stagione, salendo a quota 8 punti in classifica. A parlare nel post-partita è stato proprio il numero 10 rossoblù.

Cagliari-Bologna 0-2, il post-partita di Federico Bernardeschi: «Oggi abbiamo alzato l’asticella, siamo in ritardo sulla tabella di marcia ma stiamo arrivando. Il lavoro paga»

«È stata una gara sudata su un campo difficile, queste sono partite che si vincono di carattere» sono state le prime parole che Bernardeschi ha detto ai microfoni di Dazn (riportate anche dal sito ufficiale del club). In vista del match di Cagliari era stato proprio Raffaele Palladino a chiedere che i suoi ragazzi giocassero con grinta e che mettessero in campo l’atteggiamento giusto. E così è stato: oggi Ferguson e compagni hanno regalato una prestazione positiva, condita dalle reti di Casale e Bernardeschi.

L’attaccante carrarino ha siglato la sua seconda rete stagionale, contribuendo a portare a casa un successo importantissimo per la graduatoria e per il morale. «Abbiamo sofferto ma poi siamo venuti fuori nel secondo tempo pressando e creando diverse occasioni soprattutto da calcio d’angolo – prosegue Federico Bernardeschi – Nel secondo tempo spesso siamo calati ma oggi abbiamo alzato l’asticella».

Per il Bologna si tratta della seconda vittoria della gestione Palladino. Nel corso della conferenza stampa pre-gara il tecnico napoletano aveva raccontato come la sua squadra stia lavorando bene e si stia allenando con impegno. «Il lavoro sta pagando e stanno uscendo le idee del mister – conferma Bernardeschi – Siamo in ritardo sulla tabella di marcia ma stiamo arrivando».

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