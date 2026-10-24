Cagliari-Bologna (0-2), parla Libra: «Siamo una grande squadra, vogliamo rompere il c***o lassù»

Il Bologna ha vinto. E lo ha fatto senza soffrire particolarmente in un campo complesso come l’Unipol Domus di Cagliari, senza concedere nulla agli avversari e riprendendo in mano il gioco dopo un primo tempo sottoritmo. Dopo il gol di Casale, Bernardeschi ha ribadito il risultato dal dischetto, favorito da una grande giocata di Marco Libra. L’italo-venezuelano era subentrato da pochissimo e, se possibile, ha ribadito ancora una volta tutta la sua grinta e il suo talento.

Nel postpartita è stato proprio lui a proporsi in sala stampa, commentando il match.

Libra, quali sono le tue sensazioni sul match?

«Entrare e dare una mano è sempre molto bello. Le mie sensazioni sono positive: adesso avremo tanti match in pochi giorni per cui portare a casa la vittoria era fondamentale. Ci darà forza in più per affrontare le prossime».

Sei riuscito a stupire anche con un nuovo modulo, apparentemente meno adatto a te…

«Il modulo è cambiato, però ovviamente io mi adatto a come deve essere il gioco».

Ora siete convinti di poter riprendere qualche posizione in classifica?

«Sì, siamo consapevoli che possiamo ancora dare di più. Vogliamo rompere il c***o lassù, sappiamo di essere una grande squadra».

Per te questo ritmo è un vantaggio? Come ti trovi con Bernardeschi?

«Penso di sì, anche se fisicamente farò fatica mentalmente ci fa solo bene. La qualità di Berna è assurda, è molto forte ed è un esempio per tutti noi giovani del Bologna».

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