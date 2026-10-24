Le PAGELLE di Cagliari-Bologna (0-2)

L’anticipo del sabato sorride ai rossoblu: il Bologna torna alla vittoria in Sardegna grazie alle reti di Casale e Bernardeschi.

Le pagelle di Cagliari-Bologna: Casale in gol, Miranda pennella

Skorupski 6 – Alla seconda consecutiva da titolare, il guantone polacco deve faticare decisamente meno del solito: bastano un paio di uscite, anche con il brivido, per portare a casa la sufficienza, nella speranza che questo clean sheet sia il primo di una lunga serie.

Darmian 6 Rispetto all’ultima uscita i clienti sono meno esigenti, ma non bisogna giudicare diverso un servizio solamente perché al ristorante non ci sono ispettori Michelin.

Dall’86’ Vitik SV

Casale 7 – Primo gol con la maglia del Bologna e secondo in Serie A per l’ex Lazio, che di certo non è un habituè dell’area di rigore. Poco male, perché la sua incornata arriva con i giri giusti e un tempismo perfetto, giusta giusta per indirizzare il match. Va detto che pure senza questa rete si sarebbe meritato la sufficienza: sono i suoi match.

Theate 6 – Il belga gestisce bene i ritmi dal suo lato, quello meno bersagliato per tutto il match. Per uno come lui è stato un pomeriggio al parco.

Zortea 6 – Torna nel suo tempio, nello stadio in cui si è consacrato e, tutto sommato, gestisce bene il match senza neppure depredare la sua isola felice. Minimalista ma efficace.

Dal 75′ Libra 6.5 – Innesca benissimo Bernardeschi, che poi si guadagna il rigore. In generale, ovunque venga messo sa portare entusiasmo e scintille. Sarà il flair venezuelano o l’attaccamento rossoblu? Poco importa, il ragazzo sta crescendo.

Ferguson 6.5 – Se Mosè provasse ad aprire le acque del centrocampo rossoblu, non ci riuscirebbe comunque perché lo scozzese si oppone con vigore a qualsiasi cosa passi per le sue terre. Rigido censore del centrocampo, è l’uomo con cui bisogna fare i conti per superare il Bologna.

Pobega 5.5 – Non è il Pobega di sabato scorso, specialmente in un primo tempo dal ritmo lento e frastagliato.

Miranda 6.5 – Ha quella gamba lì, c’è poco da dire. Citazioni illustri a parte, sa far suonare il pallone come un’arpa e riesce addirittura a fare un regalo dolce dolce a Casale. Basta dire che senza di lui la squadra cambia fascia per attaccare.

Dal 75′ Alhassane 6 – Rincorre Sugawara con gli occhi del cacciatore affamato anche quando la squadra è sopra di due. Volenteroso ben oltre il necessario, merita la sufficienza.

Bernardeschi 6.5 – Non era il suo match, si è capito da subito. Però l’abilità del grande giocatore è quella testardaggine così convincente che ribalta anche il destino di una partita. Gli basta una fiammata, un dribbling per prendersi un rigore e trasformarlo. Eccellenza felsinea.

Dall’89’ Mbangula SV

Cambiaghi 6.5 – Sarà stato l’effetto dei nuovi prezzi per la benzina, ma il motorino sulla sinistra è tornato a correre come l’anno scorso. Nella prima parte del match è l’unico che si scrolla avversari di dosso, poi sembra non fermarsi mai. Neppure al 93′.

Odgaard 5.5 – Non è il suo ruolo abituale, si sente anche il cigolio degli ingranaggi. Però la fatica aiuterà un giocatore come lui a ritrovarsi.

Dal 75′ Amondarain 6 – Torna in campo anche l’argentino, un talento da valorizzare. La speranza è che la sua stagione, di fatto, inizi oggi.

All. Palladino 6.5 – Quando bisogna mettere le mani nel fango, lui non si tira mai indietro. I cambi sono qualcosa di visionario, capace di trascendere il concetto di ruolo per ruolo. L’importante in questo momento è il risultato, e lui se lo prende con ferocia.

CAGLIARI: Caprile 5.5; Ze Pedro 5.5 (dal 46′ Sugawara 6), Deiola 5, Rodríguez 5, Obert 5.5; Romano 6 (dal 75′ Fadera 6), Winks 6 (dal 46′ Gagliardini 5.5), Massolin 5.5; Adopo 5.5, Maldini 5 (dal 67′ Kevin Carlos 6); Mendy 6. All. Pisacane 5.5

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