Cagliari-Bologna 0-2: una vittoria che porta la firma di Nicolò Casale

Una vittoria conquistata con grinta e carattere: quello ottenuto questo pomeriggio a Cagliari è il secondo successo stagionale per il Bologna, che finalmente ha dimostrato il giusto atteggiamento ed è riuscito a portare a casa tre punti importantissimi per la vittoria e per il morale. Una vittoria che profuma di rinascita e che porta anche la firma di un protagonista “inedito”: Nicolò Casale.

Una gioia per Nicolò Casale e per il Bologna: l’ex Lazio sblocca il match di Cagliari e realizza il suo primo gol in rossoblù

Il difensore centrale classe 1998, arrivato sotto le Due Torri dalla Lazio nel 2024, ha sbloccato la partita dell’Unipol Domus al 57′, contribuendo di fatto al 2-0 finale ottenuto dai rossoblù su un terreno di gioco difficilissimo. Il Cagliari di Fabio Pisacane, infatti, era reduce da un ottimo avvio di campionato e da un grande momento di forma. I rossoblù di Sardegna sono in grado di mettere in difficoltà ogni avversario e oggi il Bologna avrebbe dovuto fare una grande partita per poter conquistare punti.

Probabilmente, però, gli uomini di Pisacane non avevano messo in conto la voglia di riscatto di Nicolò Casale, bravo a sfruttare un corner al bacio di Miranda per svettare più in alto di tutti e spedire il pallone alle spalle di Caprile con un impeccabile colpo di testa. Un segnale forte che mira a smuovere i preconcetti? «Ci ho parlato e ho capito che aveva grande voglia di dare il massimo per questo club. È un ragazzo serio che lavora bene. Io guardo gli allenamenti e i ragazzi devono sapere che potranno avere la loro occasione» ha commentato Raffaele Palladino nel post-partita.

Per Casale quella di oggi è la prima rete da quando indossa la maglia rossoblù, ossia da tre stagioni. Si tratta anche della sua seconda rete in Serie A: l’unico altro gol realizzato dal giocatore originario di Negrar di Valpolicella nel massimo campionato italiano risale alla stagione 2022/2023, quando indossava ancora la maglia della Lazio.

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