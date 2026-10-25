Cagliari-Bologna, buona la terza stagionale per Bonacina

Dopo la gara contro l’Inter, in cui la direzione aveva generato qualche flebile protesta dovuta da alcuni errori che però non hanno condizionato il risultato, ieri a Cagliari abbiamo assistito ad un arbitraggio equilibrato. Kevin Bonacina da Bergamo ha infatti gestito con grande polso un match più spezzettato che cattivo, in cui si è registrato il record stagionale di falli fischiati.

Edmondo Pinna non ha dubbi: nel numero odierno di Stadio il fischietto lombardo ha meritato un’ampia sufficienza, gestendo con serenità anche i momenti più duri dell’incontro.

Buona la terza per Bonacina

Sui giornali sono stati in molti a ricompensare con ottimi voti la prova del direttore classe ’93. E dire che Bonacina non è uno degli arbitri più utilizzati del campionato: ieri era addirittura alla terza direzione stagionale, di cui ben due con il Bologna in campo. Poco importa, però. Perché se la gestione è attenta e coerente per novanta minuti, non c’è alibi che tenga per nessuna squadra.

Anzi, fossero tutte così le direzioni ci sarebbero sicuramente meno problemi, anche se va detto che sotto questo aspetto i miglioramenti degli ultimi mesi sono lapalissiani.

Gli episodi del match

Ma passiamo ora agli episodi che hanno contraddistinto questa felice trasferta sarda, partendo dal più importante e cioè il rigore realizzato da Bernardeschi. Non c’è infatti nessun dubbio su questo penalty, anche perché il braccio di Rodriguez si allarga eccessivamente, aumentando il suo volume corporeo per bloccare la conclusione del 10 felsineo.

Pure il gol di Casale è pulitissimo: l’ex Lazio si rende protagonista di un salto alto ed esplosivo senza commettere infrazioni ai danni degli avversari. Come il miglior Duplantis, insomma. Sono giuste, infine, tutte e quattro le ammonizioni: caratteristica immancabile di un arbitraggio tutto polmone, giudizio e personalità.

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