Cagliari-Bologna, dove vederla in tv e streaming: Sky o DAZN?

Dopo gli impegni europei, la Serie A torna protagonista con l’ottava giornata. Per il Bologna è tempo di affrontare l’importante trasferta di Cagliari.

La squadra di Raffaele Palladino sarà chiamata a confrontarsi con i rossoblù sardi in una gara che, pur mettendo a confronto due squadre uscite sconfitte dalle gare con Monza e ai tre, vivono un inizio di annata molto diverso. Per il Bologna, l’obiettivo è dare continuità al lavoro del nuovo allenatore e consolidare i progressi mostrati nelle ultime uscite. Il Cagliari, dal canto suo, cercherà di sfruttare il fattore campo per riscattarsi davanti ai propri tifosi.

Per chi non potrà seguire l’incontro direttamente allo stadio, ecco dove vedere la partita in diretta televisiva e in streaming. Ecco le informazioni utili per seguire Cagliari-Bologna, dall’orario del calcio d’inizio alle piattaforme su cui sarà possibile guardare la gara.

Cagliari-Bologna, a che ora inizia la partita?

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15 di sabato 24 ottobre 2026, allo stadio Unipol Domus di Cagliari. La gara è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2026/27.

Cagliari-Bologna, dove vederla: DAZN o Sky?

Cagliari-Bologna sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Ecco le principali modalità per seguire la sfida in televisione:

App DAZN sulle smart TV e i dispositivi compatibili;

Canali Sky dedicati a DAZN, anche sulla piattaforma SkyGo e NOW TV

Cagliari-Bologna, chi farà la telecronaca?

La partita in esclusiva su DAZN sarà raccontata dalla voce di Luca Farina. Al momento non è previsto un commentatore tecnico per la sfida, ma potrebbero esserci novità anche all’ultimo minuto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook