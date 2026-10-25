L’uomo del sabato – Nicolò Cambiaghi (e anche “l’altro” Nicolò)

Il popolo, giustamente, è sovrano della decisione. Quantomeno per noi di 1000 Cuori Rossoblù, e Cagliari-Bologna né è stata la dimostrazione. Il migliore in campo di Cagliari-Bologna, più precisamente: due sondaggi, votati da voi sui nostri canali social, con addirittura un ballottaggio. A vincere il premio, e quindi ad essere “l’uomo del sabato” è Nicolò Cambiaghi, al quale è mancato solo il nome sul tabellino per suggellarlo. La menzione d’onore, però, non può non andare a chi ci è finito per la prima volta sul tabellino in Rossoblù, e per quello che sta facendo: Nicolò Casale.

Cagliari-Bologna, Nicolò Cambiaghi è l’MVP del match

Un commento sotto il nostro sondaggio ultimo per Cagliari-Bologna e il migliore in campo, il primo ballottaggio mai fatto, recitava esattamente quanto detto nell’introduzione: a Nicolò Cambiaghi è mancato solo il gol. Ed è effettivamente così se si pensa alla sua prestazione all’Unipol Domus, fondamentale per portare sotto le Due Torri tre punti d’oro per la banda di Palladino.

Nicolò Cambiaghi è quindi l’MVP di Cagliari-Bologna, ed è probabilmente l’attaccante che più si è messo in luce in questo inizio di campionato. Casualmente, senza ancora trovare la rete. Ma Cambiaghi, in questa prima vera stagione da titolare, si sta caricando la squadra sul “motorino”, per citare le nostre pagelle, dimostrando di poter essere davvero – e finalmente – un fattore che sposta gli equilibri. Così come lo è stato il primo gol della gara, segnato dall’altro Nicolò.

Menzione d’onore: Nicolò Casale

Impossibile non tirarlo dentro nel discorso. Da essere messo fuori da tutto a titolare per tre partite di fila, fino al primo gol in maglia Rossoblù. Un gol, quello di Nicolò Casale, fondamentale per sbloccare un match che fino a quel momento, da lato felsineo, faticava a trovare lo sbocco perfetto per mettere la testa meritatamente avanti.

Ci ha pensato il numero 16. Un nuovo perno difensivo per Palladino, che gli ha letteralmente consegnato una nuova vita sportiva sotto le Due Torri, e Nicolò lo sta ripagando eccome. È stato, evidentemente, il pomeriggio dei Nicolò in casa Bologna: entrambi fattori nella seconda vittoria in campionato, ed entrambi fattori per una continua risalita guidata da Raffaele Palladino.

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