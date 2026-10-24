Cagliari-Bologna: sfida ad alta tensione

Come per la trasferta di Lecce, Cagliari rappresenta uno spartiacque. In Salento il Bologna ha trovato la sua prima gioia stagionale, poi cancellata dalla sconfitta casalinga contro l’Inter. In Sardegna servirà una prova d’autore, vista la classifica e lo stato di forma degli uomini di Pisacane, reduci dal primo fragoroso tonfo stagionale (4-0 a Monza). All’Unipol Domus i rossoblù ci arrivano senza Orsolini e Piccoli, alle prese con i rispettivi infortuni. Un grande ex, il bergamasco, e l’uomo che contro i rossoblù isolani ha timbrato 6 volte il risultato, l’ascolano.

Cagliari-Bologna: sfida decisiva

Per il Bologna, Cagliari è sinonimo di rinascita o proseguimento. Basti pensare alle ultime due stagioni, sempre in trionfo con lo stesso risultato (0-2). Nella prima stagione di Italiano, i rossoblù si presentarono all’Unipol Domus con 1 sola vittoria in 8 partite. Orsolini e Odgaard scacciarono le nubi addensatesi su Casteldebole. Lo scorso anno, Holm e il solito Orsolini rilanciarono un percorso di alto livello che da lì a un mese si trovò in vetta alla classifica della Serie A, come ricorda Giovanni Poggi nell’edizione odierna de il Resto del Carlino. Cagliari ha rappresentato per decenni un simil-tabù: anche nella stagione d’oro, di ‘mottiana’ memoria, il Bologna sprofondò dopo essere passato in vantaggio con Orsolini, raggiunto da Petagna e sorpassato dall’autorete di Calafiori.

C’è spazio anche per la rabbia in quel di Cagliari. Nel 2022, un Bologna decimato dal Covid chiese il rinvio del match in programma, ma i sardi non accettarono lo slittamento. I rossoblù, costretti alla quarantena forzata, si allenarono per venti giorni da casa e passarono comunque in vantaggio con una splendida punizione di Orsolini. Pavoletti e Pereiro firmarono il successo cagliaritano. Tuonò Siniša Mihajlović al termine di quella partita. «Non si doveva giocare: ha vinto la furbizia, ma è meglio essere onesti. La ruota gira però…»

Le altre due vittorie rossoblù a Cagliari, nel nuovo millennio, risalgono al 2010 e al 2013. In Coppa Italia nel 2010, il Bologna si impose con il mattatore e fantasista Gaston Ramirez, Meggiorini e Henry Gimenez a chiudere i conti. Tre anni più tardi, ancora uno 0-3, stavolta in Serie A: Garics, Kone e Pazienza firmarono il successo bolognese.

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