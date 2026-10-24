Ebbene sì, il confronto di cui avevamo parlato giovedì a 1000 chiacchiere rossoblù (qui per recuperare la puntata) ha trovato una risposta, proprio oggi, sul campo. Prima dell’ottava giornata di Serie A 2026/27, le statistiche premiavano il Bologna rispetto al Cagliari per volume di tiri, precisione e qualità della produzione offensiva. Eppure, sono i sardi a occupare una posizione migliore in classifica. Il 2-0 dell’Unipol Domus ha però confermato quanto suggerivano i numeri, con la squadra di Raffaele Palladino capace di trasformare la propria superiorità qualitativa in una vittoria.

Le scelte di Palladino, per un Bologna più pericoloso

Il dato più significativo di oggi riguarda gli expected goals (xG), che misurano la qualità delle occasioni create. Il Bologna ha chiuso la partita con 1,62 xG, contro appena 0,39 del Cagliari. Un divario netto, confermato anche dalle conclusioni: dieci tiri per gli emiliani, di cui cinque nello specchio, contro i quattro tentativi complessivi dei padroni di casa, in grado di centrare la porta una sola volta.

Anche le grandi occasioni seguono lo stesso filone: tre per i rossoblù, nessuna per i sardi. Il Bologna ha saputo costruire opportunità più favorevoli, dimostrando una maggiore capacità di rendersi pericoloso negli ultimi metri.

Possesso Cagliari, concretezza Bologna

Il Cagliari ha mantenuto maggiormente il pallone, con il 57% di possesso contro il 43% del Bologna, e ha registrato più tocchi nell’area avversaria: 16 contro dieci. Numeri che, però, non si sono tradotti in una reale superiorità offensiva. La squadra di Palladino ha preferito valorizzare le proprie occasioni, senza aver bisogno di controllare a lungo il gioco.

Duelli e difesa: Il Bologna ha saputo imporsi

Il Bologna ha prevalso anche nei duelli complessivi, vincendone il 59%, e nei contrasti: 20 contro dieci. A completare il quadro ci sono 44 palloni recuperati e 26 chiusure difensive, dati che riflettono la capacità di contenere le iniziative avversarie.

Il successo dell’Unipol Domus dà una conferma concreta del dibattito dell’antivigilia: la classifica premiava maggiormente il Cagliari, ma il confronto diretto ha evidenziato la qualità superiore del Bologna sul piano tecnico. Questa volta, i felsinei hanno saputo tradurre quella superiorità anche nel risultato.

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