Calciomercato Bologna, Acerbi vuole i rossoblù: sondaggio anche per Zezé

Un difensore il prima possibile. L’esordio in campionato ha evidenziato le principali difficoltà nel reparto difensivo. L’assenza di Lucumí si fa sentire, e Tedesco continua a invocare un sostituto di piede mancino. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio ci stanno lavorando, ma la sensazione è che non sarà quello che è stato l’obiettivo principale dei rossoblù negli ultimi giorni: Nathan Gassama.

A confermarlo è stato lo stesso direttore sportivo nel prepartita contro la Lazio: «Gassama è diventato un po’ complicato per vari motivi, siamo alla ricerca di questo profilo per completare la difesa. Dobbiamo trovare un’alternativa per dare all’allenatore la possibilità di avere una rosa completa». Un altro indizio delle difficoltà incontrare su questa pista è stata la titolarità con il suo Baltika nel match di lunedì, 24 agosto, contro il Kazan. Nelle uscite precedenti, invece, il suo nome non figurava nella formazione. Via alle alternative.

Calciomercato Bologna, Acerbi accetta di ridursi l’ingaggio

Tedesco chiama il centrale e il primo nome sulla lista del Bologna per questi ultimi giorni di calciomercato è Francesco Acerbi. Secondo quanto ricostruito da Marcello Giordano nell’edizione odierna de ‘Il Resto del Carlino‘, il difensore ex-Inter (su cui c’è anche il Sassuolo) è disposto ad abbassare le pretese d’ingaggio (circa 1,5 milioni di euro) e la durata (biennale o 1+1) pur di venire sotto le Due Torri.

Restano aperte le piste Prpic e Zezé

Proseguono i contatti con l’agente di Acerbi, Federico Pastorello, ma non si abbandonando le altre piste. Contatti anche con il Porto per Dominik Prpic, difensore croato classe 2004. Il club lusitano chiede un prestito con diritto di riscatto intorno ai 6/7 milioni per lasciarlo partire. Più defilata la pista che porta a Juan Cabal della Juventus: il difensore colombiano non è convinto del tutto a lasciare Torino.

Ma c’è anche un terzo nome sul taccuino di Sartori e Di Vaio: Nathan Zezé, difensore classe 2005 di proprietà degli arabi del Neon per cui il Bologna ha fatto un sondaggio. Arrivato in Arabia un’estate fa per 20 milioni più bonus, su di lui ci sono anche Galatasaray, Eintracht Francoforte e alcuni club di Premier League. Pista non semplice. Acerbi resta in vetta sulla lista del Bologna, soprattutto per la forte volontà di unirsi alla rosa di Tedesco e la conoscenza approfondita del nostro campionato.

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