Calciomercato Bologna – Da Rowe al difensore: la situazione

Non siamo ai saluti, ma non c’è nemmeno tutta questa calma. Anche se a più riprese si è ribadita un’importanza, ma non una incedibilità. Il protagonista di questa vicenda di calciomercato del Bologna è Jonathan Rowe, probabilmente la stella più luminosa dell’attacco Rossoblù. Un calciomercato felsineo il quale, nello stesso tempo, è ancora focalizzato sul difensore mancino da portare sotto le Due Torri. Insomma, c’è da sbrigare più di una matassa in quel di Casteldebole.

Calciomercato Bologna – Agenti di Rowe a Casteldebole

Tra muri e importanza ribadita a più riprese, perché Jonathan Rowe è ancora al centro dei pensieri del calciomercato del Bologna? In tanti se lo chiedono, anche se forse, sarebbe più giusto non farlo, viste le parole prima e dopo Bologna-Lazio di Di Vaio e Tedesco. La motivazione, probabilmente, è l’arrivo dei suoi agenti in quel di Casteldebole, come riportato da Claudio Beneforti sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio: i motivi per ora sono sconosciuti.

Tutti vorrebbero notizie positive da questa vicenda, ma la preoccupazione per il fatto che i rappresentanti del numero 11 Rossoblù siano sbarcati sotto le Due Torri per altro è concreta. Sullo sfondo rimane l’Atalanta, che non ha mollato l’osso, anzi, e sembra volerci riprovare per l’inglese. E, forse, non è solo la Dea l’unica interessata a Rowe, seppur manchino pochi giorni alla chiusura del mercato.

Alla ricerca del difensore

L’altra vicenda parallela a quella di Rowe nel calciomercato del Bologna è quella del difensore. Obbligatoriamente centrale e altrettanto obbligatoriamente mancino, con la possibilità di saper impostare da dietro. I Rossoblù sono alla ricerca dell’innesto giusto per completare il reaprto difensivo di Domenico Tedesco, ma la situazione è tutt’altro che semplice.

Con Gassama che pian piano si è defilato, in casa Bologna la prima scelta sembra essere ancora Juan Cabal: dopo i primi tentennamenti, ora i Rossoblù andrebbero forte sul colombiano, il quale però vuole giocarsi le sue carte in bianconero, come ribadito anche da Beneforti su Stadio. E allora le alternative più credibili a oggi sono Bozhinov, Prpic e Bass, con Acerbi che rimane sullo sfondo, ma non così lontano.

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